流感疫苗政策 專家籲接軌國際

十月一日流感疫苗即將開打，台灣已是老人國，預防政策更顯重要，多位專家及立委直言，台灣疫苗政策過於老舊，還在打十幾年前的老疫苗，應增加疫苗基金預算，引進更有效、更符合新科技的多元疫苗選項，保護真正需要保護的長者。台灣大學副校長、感染科權威教授張上淳認為，政府應加強對成人疫苗的投資，以跟上國際趨勢。

疫苗預算不足 影響公費選項

成人疫苗公費接種的初衷是以六十五歲以上長者為主，其次才是易傳播族群，每年採購約六百萬劑，但六十五歲以上長者接種率僅五成，而傳統疫苗對長者保護力只有五成，換算下來，政府建構的「有效保護力」僅二成五。台灣感染症醫學會理事長張峰義直言，「這些未受保護的族群，將壓垮醫療體系」。

張峰義坦言，過去我們習慣被「每年六百萬劑」的採購數字綁住，但真正重要的是：「這六百萬劑，是否守住最該守的族群？」政府更應將資源用於為長者提供更高效的疫苗，長者不宜持續使用「十幾二十年前的傳統疫苗」，應讓資訊公開透明與國際接軌。

中華民國老人福利推動聯盟秘書長張淑卿則批評，現行國家補助的疫苗已是傳統或落後品項，保護力跟最新科技脫節，老人疫苗接種率低，有一種可能是覺得「打了沒用」，沒有提供更好疫苗選項。

張上淳也呼籲政府，對於疫苗的投資應該多一些，台灣在兒童疫苗接種比較完善，但在成人疫苗上的投資比較少，早年更是少量的購買，甚至未能符合基本需求，尤其台灣已進入超高齡社會，成人疫苗的投資是必要的，以接軌現今分齡接種建議的國際趨勢。

醫籲擴增預算 才能守護國人

「精準預防」是減少長照負擔與醫療成本的關鍵，立法委員王正旭表示，接軌國際不僅是科技進步的體現，更是對長者健康的實質保障，分齡接種並不會造成預算急遽膨脹，反而能在有限資源中最大化效益。

由於疫苗採購來自疫苗基金，一一四年預算約為七十五億元左右，王正旭認為，這筆預算連基本需求都難以滿足，更無法引進新疫苗或擴大接種對象，目前的撥補方式並非常態，相比政府為癌症防治設立百億基金，疫苗預算明顯被低估，我們更需要穩定且足夠的預算來支持預防第一線，疫苗預算應列為施政重點，得制定中長期計畫。

立法委員、厚生會會長蘇巧慧認為，可透過增加公務預算、提高菸捐比例，以及鼓勵外界捐贈來擴大基金規模，同時建議：「對於成本高昂的新型疫苗，也可考慮民眾部分負擔，兼顧公共利益與個人健康。」

台大醫院兒童感染科教授黃立民則建議，若台灣欲實現全民健康老化的目標，應將疫苗列為優先事項，預算也需增加二到三成，至少「百億」新台幣，才能真正守護國人健康。

扶植本土研發 降供應鏈風險

目前疾管署已將明年疫苗採購預算送至立法院，包含傳統三價疫苗及免疫加強型疫苗各半，蘇巧慧表示樂觀其成，這是提高國內群體保護力策略之一，但也考量副作用會比傳統疫苗強烈，疾管署應加強衛教宣導，在確保長者意願下選擇最適合疫苗。

對於疾管署的努力，張上淳也表示肯定，不然，每次疫苗專家委員會討論推薦疫苗時，都沒有預算可執行，希望預算可獲跨黨派支持，讓好的政策可以執行。

目前國衛院也正在研擬疫苗政策白皮書，對此，張上淳及張峰義都建議，經過新冠疫情全球搶疫苗的情形下，在採購上多國多來源是必需的，可避免單一疫苗製程出現問題時無疫苗可打，與廠商成為「好夥伴」，才能確保供應穩定與優先獲得分配。

另外，張上淳也點出扶植國產疫苗的重要性，且需要跨部門的國家政策支持。蘇巧慧指出，政府須投資本土疫苗研發與產製，在疫苗的採購上若能提高比例，不僅可鼓勵產業投資，還能減少國際供應鏈風險，國衛院也正在建置生物製劑擴廠暨戰略平台資源庫，正是政府轉型為「輔導者」的契機。

立法院新會期已開議，蘇巧慧指出，厚生會會針對包含疫苗政策在內，只要能促進公眾利益，都可考慮召開相關會議，邀集專家學者對政府提建言。

