機捷A7站晨間擠爆 試辦1直達車改站站停

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每天尖峰時段人滿為患，有通勤族埋怨「車廂內連站的空間都沒有」，民代關切，要求桃捷公司加開班次具體改善。桃捷回應，已規畫將早上7時40分A8長庚醫院站發車的直達車，改為普通車站站停，紓解通勤人潮，10月起開始試辦，再依成效調整。

機捷通勤時間乘客眾多，近期有網友在臉書社團「A7重劃區大小事」發文，分享機捷月台通勤「盛況」，只見早上6時46分，機捷A7站往台北的通勤人潮，把月台擠得水洩不通。在地人共鳴，直言「早上7時到8時的A7站，真的爆滿」、「吹不到冷氣快窒息」，「敲碗」增加通勤時段的班次。

桃園議會昨臨時會專案報告，議員陳雅倫表示，機捷運能不足問題迫切，上周五她與桃捷公司勘查A7體育大學站，從早上6時觀察到8時，現場人滿為患，經討論各式改善方案，她建議尖峰時段的直達車，應改為「站站停」，才能有效紓解客流壓力。

陳雅倫表示，無論是站站停或調整班次，都只能治標，治本之道要添購機捷列車；依據最新統籌分配稅款金額，台北、新北分別增加400多億元，桃園也增加295億元，3直轄市是桃捷3大股東，桃市府應出面召集新北、台北，共同商討經費分擔，盡速推動機捷體質改善計畫。

桃捷總經理莊英震表示，機捷早上尖峰時段從7時22分到8時7分期間，A7站較壅塞，最擁擠的時段是7時40分左右，預計將從A8站發車、7時44分抵達A7站的803班次直達車，改為普通車營運，作為試辦措施。

桃捷表示，A7站未來晨間尖峰時段，30分鐘內有5班列車停靠，可有效分散人潮，改善候車、乘車便利性與舒適度。通勤族說，樂見試辦尖峰時段站站停，但應持續觀察，必要時應加開站站停列車。至於增購機捷列車，莊英震說，若要添購列車，總經費需170億元，計畫還在討論中。

