聽新聞
0:00 / 0:00

機捷A7站晨間擠爆 試辦1直達車改站站停

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
機捷A7體育大學站每日尖峰時段人滿為患，民眾建議增加通勤尖峰班次。圖／洪漢斯提供
機捷A7體育大學站每日尖峰時段人滿為患，民眾建議增加通勤尖峰班次。圖／洪漢斯提供

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每天尖峰時段人滿為患，有通勤族埋怨「車廂內連站的空間都沒有」，民代關切，要求桃捷公司加開班次具體改善。桃捷回應，已規畫將早上7時40分A8長庚醫院站發車的直達車，改為普通車站站停，紓解通勤人潮，10月起開始試辦，再依成效調整。

機捷通勤時間乘客眾多，近期有網友在臉書社團「A7重劃區大小事」發文，分享機捷月台通勤「盛況」，只見早上6時46分，機捷A7站往台北的通勤人潮，把月台擠得水洩不通。在地人共鳴，直言「早上7時到8時的A7站，真的爆滿」、「吹不到冷氣快窒息」，「敲碗」增加通勤時段的班次。

桃園議會昨臨時會專案報告，議員陳雅倫表示，機捷運能不足問題迫切，上周五她與桃捷公司勘查A7體育大學站，從早上6時觀察到8時，現場人滿為患，經討論各式改善方案，她建議尖峰時段的直達車，應改為「站站停」，才能有效紓解客流壓力。

陳雅倫表示，無論是站站停或調整班次，都只能治標，治本之道要添購機捷列車；依據最新統籌分配稅款金額，台北、新北分別增加400多億元，桃園也增加295億元，3直轄市是桃捷3大股東，桃市府應出面召集新北、台北，共同商討經費分擔，盡速推動機捷體質改善計畫。

桃捷總經理莊英震表示，機捷早上尖峰時段從7時22分到8時7分期間，A7站較壅塞，最擁擠的時段是7時40分左右，預計將從A8站發車、7時44分抵達A7站的803班次直達車，改為普通車營運，作為試辦措施。

桃捷表示，A7站未來晨間尖峰時段，30分鐘內有5班列車停靠，可有效分散人潮，改善候車、乘車便利性與舒適度。通勤族說，樂見試辦尖峰時段站站停，但應持續觀察，必要時應加開站站停列車。至於增購機捷列車，莊英震說，若要添購列車，總經費需170億元，計畫還在討論中。

延伸閱讀

基隆國道客運2088B、2088C今增班行駛 林沛祥力促符合更多通勤者需求

樺加沙颱風影響長榮航、立榮國際線航班異動

受到樺加沙颱風影響 長榮航空明後兩天往返香港、澳門航班全數取消

樺加沙颱風來襲 台灣虎航調整航班最新動態

相關新聞

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三...

專家籲疫苗資訊公開透明 讓民眾願投資健康

台灣已是超高齡社會，長者健康成為國家醫療體系的重要課題，據調查，台灣六十五歲上長輩有八年時間須仰賴他人照顧，專家認為，高...

鼓勵高齡者接種流感疫苗 門診可助宣導

台灣六十五歲以上長輩接種流感疫苗比率約五成左右，遠低於ＷＨＯ訂定的七成五目標。專家建議，可以「健康融入所有政策」（Hea...

北市中秋食品 1件白蝦仁驗出抗生素

北市衛生局昨天公布中秋烤肉食品及散裝飲冰品與配料抽驗結果，抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家樂福、一沐...

500盤殿堂獎店家：將持續創新前行

第五屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，許多獲獎店家代表也到場領獎同時致詞，除感謝「500盤」評審們給予的肯定以外，同時也...

500盤4菜色大滿貫 連5年霸榜

第五屆「500盤殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色。今年除了共有三十五家餐廳入選，在單一菜色方面，則有「晶華軒」的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。