健康你我他／能站不坐 能坐不躺 假日踏青 忘憂遠煩

步入中年，太多人事物讓人無所適從而力不從心，太多想記的始終記不牢、好多想忘的卻怎麼也忘不掉，日復一日在原地踏步，窒悶停滯煩擾時，總要改變才能前進。

「阿茲海默與失智」期刊（Alzheimer's & Dementia）2025年發表的研究，針對400餘位長者追蹤發現，一旦每天久坐時間超過13小時，即使幾乎天天運動，大腦萎縮和記憶退化風險，仍有顯著增加跡象。於是，坐而言不如起而行，從每一步的腳踏實地行動中，我開始步步健行的健腦新生活。

平常適時提醒自己，能站不坐、能坐不躺，讓起身行動成習慣、綁定生活日常、習慣就會成自然。戶外踏青、公園綠地、校園操場、樓梯、走廊…，只要離開椅子、向前邁步，能走的地方皆成路。

假日閒暇，是身心舒放、擁抱自然的好時機，走出戶外，聞聞青草香、花芬芳，讓植物繽紛渲染灰鬱黑白一成不變的日常，渾沌腦袋在眼耳鼻身心意全然融入山林步道裡，日漸清朗，平淡無奇日常慢慢有了關注的方向，生活漸漸蓄積向前的專注力量，釋放壓力、得到活力，鍛錬肌力、活化腦力、忘憂遠煩，一舉多得。

健腦並不是一夜之間的成為，是日復一日生活型態的積累，只要每天比昨天的自己起身多走一步，那怕只是微不足道的小小進步，日積月累就會逐漸建立自在的健腦新生活。

