聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／能站不坐 能坐不躺 假日踏青 忘憂遠煩

聯合報／ 文／丁綉慧（高巿新興）
只要離開椅子、向前邁步，能走的地方皆成路。圖／丁綉慧提供
只要離開椅子、向前邁步，能走的地方皆成路。圖／丁綉慧提供

步入中年，太多人事物讓人無所適從而力不從心，太多想記的始終記不牢、好多想忘的卻怎麼也忘不掉，日復一日在原地踏步，窒悶停滯煩擾時，總要改變才能前進。

「阿茲海默與失智」期刊（Alzheimer's & Dementia）2025年發表的研究，針對400餘位長者追蹤發現，一旦每天久坐時間超過13小時，即使幾乎天天運動，大腦萎縮和記憶退化風險，仍有顯著增加跡象。於是，坐而言不如起而行，從每一步的腳踏實地行動中，我開始步步健行的健腦新生活。

平常適時提醒自己，能站不坐、能坐不躺，讓起身行動成習慣、綁定生活日常、習慣就會成自然。戶外踏青、公園綠地、校園操場、樓梯、走廊…，只要離開椅子、向前邁步，能走的地方皆成路。

假日閒暇，是身心舒放、擁抱自然的好時機，走出戶外，聞聞青草香、花芬芳，讓植物繽紛渲染灰鬱黑白一成不變的日常，渾沌腦袋在眼耳鼻身心意全然融入山林步道裡，日漸清朗，平淡無奇日常慢慢有了關注的方向，生活漸漸蓄積向前的專注力量，釋放壓力、得到活力，鍛錬肌力、活化腦力、忘憂遠煩，一舉多得。

健腦並不是一夜之間的成為，是日復一日生活型態的積累，只要每天比昨天的自己起身多走一步，那怕只是微不足道的小小進步，日積月累就會逐漸建立自在的健腦新生活。

歡迎加入元氣網「腦力健身房」，讓您腦力UP！網址：https://health.udn.com/health/story/7755/8742235

健腦 運動

延伸閱讀

TPBL／攻城獅電眼女神鄭熙靜 新聞盃登場「想打更久」

台中17歲少年殺人辯女友劈腿 網爆料長期討錢才分手：還踩她屍體

大學新生活才7天…夜校女大生遭17歲前男友砍死 校方證實了

每天散步其實不夠！物治師揭避免臥床的簡單運動 一天10分鐘也行

相關新聞

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三...

專家籲疫苗資訊公開透明 讓民眾願投資健康

台灣已是超高齡社會，長者健康成為國家醫療體系的重要課題，據調查，台灣六十五歲上長輩有八年時間須仰賴他人照顧，專家認為，高...

鼓勵高齡者接種流感疫苗 門診可助宣導

台灣六十五歲以上長輩接種流感疫苗比率約五成左右，遠低於ＷＨＯ訂定的七成五目標。專家建議，可以「健康融入所有政策」（Hea...

北市中秋食品 1件白蝦仁驗出抗生素

北市衛生局昨天公布中秋烤肉食品及散裝飲冰品與配料抽驗結果，抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家樂福、一沐...

500盤殿堂獎店家：將持續創新前行

第五屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，許多獲獎店家代表也到場領獎同時致詞，除感謝「500盤」評審們給予的肯定以外，同時也...

500盤4菜色大滿貫 連5年霸榜

第五屆「500盤殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色。今年除了共有三十五家餐廳入選，在單一菜色方面，則有「晶華軒」的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。