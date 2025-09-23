聽新聞
養肺、疏肝、補氣血 秋分養生3重點

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
木耳蓮子湯可以養肺。圖╱123RF
今天是24節氣秋分」，晝夜一樣長，可說是陰陽相半的時節。中醫師周大翔表示，秋分後，日照時間逐漸縮短，氣溫降低，有「白露秋分夜，一夜冷一夜」之說，隨著節氣轉換，最先影響的是皮膚黏膜及呼吸道氣管系統，民眾務必多加注意。

周大翔說，秋分是一年中陽消陰長的開始，陽氣漸漸收斂，陰氣慢慢增長，因此會產生相對應的生理病理變化，容易出現慢性支氣管炎、氣喘、鼻黏膜乾燥、鼻過敏等呼吸道疾病，以及皮膚脫屑、搔癢與乾眼症、頭皮脫屑落髮等黏膜疾病，並有心理抑鬱，免疫力降低等。

周大翔指出，秋分養生首重「養肺潤燥、疏肝理氣」，常見保養中藥材有西洋參、黨參、麥門冬、五味子、烏梅等，養生食物則有山藥、杏仁、白木耳、蓮藕、百合、水梨等，應避免食用辛辣刺激性的食物及香料過度調理食物，以免因燥性較強而傷津耗氣。

養肺茶飲推薦「益氣潤肺茶」，藥材為麥門冬6克，西洋參、五味子、枸杞各3克，陳皮、甘草各1克，放入300cc熱水中悶約30分鐘，溫服即可。藥方主要是透過生脈飲加減來補肺潤肺，西洋參可補肺氣外，對生津潤燥效果良好，麥門冬可養胃陰，五味子斂藏耗散之氣，枸杞養肝血，陳皮理氣消積，此茶飲可以達到基本宣肺、養肺、潤肺之效。

秋天養肺也可食用「木耳蓮子湯」，以新鮮白木耳1至3朵，百合10克，蓮子20顆左右，紅棗5至10顆剖開，西洋參3至5片，將所有食材放入電鍋，約500至1000cc水量，依個人喜好濃稠度適量加減，燉煮半小時至一小時，再加入冰糖調味，具有滋陰補虛、潤肺止咳、美容養顏、助安眠等效果。

此外，養肺可以按壓3穴位，如合谷穴、壇中穴及太溪穴，具調降肺氣、活化免疫力等功效，每日按壓15至20分鐘，可以幫助疏通全身氣機。

周大翔建議，氣血虛弱體質的人，可開始補氣補血，但以「平補、涼補」為原則。秋分後季節轉涼，夜間需準備薄外套及帽子，避免吹風，白日可曬曬太陽且每日快走或慢跑，透過養生照顧身體，有效提升免疫力及強化體質。

秋分 白木耳 節氣

