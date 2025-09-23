聽新聞
巴金森最愛問／4成巴友恐遇失智 保持活動力降機率

聯合報／ 特約記者陳麗婷／台北報導
衛福部桃園醫院失智照護中心主任王韋翔。圖／衛生福利部桃園醫院提供
衛福部桃園醫院失智照護中心主任王韋翔。圖／衛生福利部桃園醫院提供

70多歲林老先生7年前罹患巴金森病，症狀控制穩定，前陣子卻突然出現幻覺，總說客廳有陌生人。家人以為是藥物副作用，就自行停藥，不再回診。不久後林老先生活動力變差，發生吞嚥困難、無法進食，嚴重脫水送急診，所幸經治療並重新服用巴金森病藥物後，動作與認知症狀都獲好轉。

衛福部桃園醫院失智照護中心主任王韋翔說，這並非單一案例。巴金森病初期會以動作障礙為主，但病程進入中後期，確實有4成巴金森病人會合併失智症，出現專注力下降、執行能力變差，嚴重還會產生幻覺、睡眠障礙與空間障礙，如在熟悉的家中卻不知如何走去洗手間。症狀與阿茲海默症記憶障礙較不同，年紀愈大或男性的病人機會較高。

王韋翔指出，臨床上常見巴友與家屬因為不了解，沒有及時尋求醫師協助，釀成跌倒等風險。因此如果出現認知功能症狀，應即時回診調整用藥。巴金森病失智症可透過乙醯膽鹼酶抑制劑改善，但也並非所有人都會發生，家屬不需過度恐慌。

巴金森藥物的治療目標是維持巴友活動力，以持續運動延緩退化，王韋翔表示，主要使用的藥物，包含左旋多巴與多巴胺促效劑，都能改善動作障礙。左旋多巴對改善動作最直接有效，但若過早使用，長期下來會出現身體不受控的異動或斷電等併發症。

由於年輕患者預估的用藥年份較長，通常會先選擇多巴胺促效劑。不過，王韋翔說，多巴胺促效劑在年長者身上則較容易出現認知相關副作用，臨床上仍會以病程與生活實際狀況做個別調整。

值得留意的是，巴友常忽略感官功能保養。王韋翔提醒，聽力下降會使大腦接收的訊息減少，加速退化速度；視力則直接影響活動力與生活自理能力。因此定期檢查眼耳健康，是幫助延緩認知功能退化的要素。

罹病初期時，王韋翔建議，病友就應理解巴金森病可能伴隨失智，但可透過藥物治療、規律運動來減少發生的機會，同時多參與社交活動、與人交流，活化大腦，減緩失智找上門的風險。

巴友必讀巴金森懶人包免費下載：https://drive.google.com/file/d/1NhPfpFbSH0__jQRksJeoRJYJY0ZkCpUR/view

失智症 巴友 巴金森氏症

