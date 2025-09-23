聽新聞
流感提早進入流行期 醫師：也許不是壞事

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

最新疫調顯示，國內類流感門急診就診已破十萬人次，流感疫情正式進入流行期，比往年提前一個多月。疾管署發言人曾淑慧表示，主要受新冠免疫負債影響，流感全年化，符合公費疫苗接種者十月一日起盡速接種。

曾淑慧說，疾管署今年採購六八六萬多劑流感疫苗、三○○萬劑新冠疫苗，新冠肺炎確診個案數不多，但容易引發重症及死亡，今年仍針對六十五歲以上長者提供公費加強劑新冠疫苗，六至四十九歲健康民眾不再提供新冠疫苗。

曾淑慧解釋，新冠病毒隨時間演化，一般民眾感染後引發重症、死亡等風險較低；近二、三年疫情期間，許多人染疫或接種疫苗，社區群體免疫力較往年高；再者健康的人接種疫苗效應低於年長者，因而改變公費疫苗接種政策。

為避免急診壅塞，曾淑慧提醒，一般呼吸道疾病患者不要至大醫院急診，應落實分級醫療；一旦流感疫情爆發，疾管署擬擴大開設門、急診呼吸道疾病相關特別診間，或規畫民眾就醫綠色通道，避免急診壅塞。

「七月夏季流感疫情至今沒有斷過。」台大醫學院兒科特聘教授黃立民說，傳統觀念認為秋冬進入流感流行期，但如今已非如此，預估今年秋冬流感將出現一波不小疫情。觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，可能出現一波疫情，估計還有半個月至一個月喘息期，之後H3N2感染個案逐漸增加。

「流感疫情如果早一點來，也不是壞事。」黃立民說，流行期早一點來，高峰期就不會落在農曆年節前後，基層診所幾乎休診，醫院醫護人力吃緊。如果流感疫情處於高峰，又遇到新冠疫情，就可能急診壅塞。

