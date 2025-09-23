聽新聞
北市中秋食品 1件白蝦仁驗出抗生素

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

北市衛生局昨天公布中秋烤肉食品及散裝飲冰品與配料抽驗結果，抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家樂福、一沐日、李記紅茶冰、甘蔗媽媽等，均驗出不符規定產品，要求業者下架改善並開罰。業者均表示會針對流程檢討改善。

此次抽驗103件中秋應景食品，包含月餅製造商、糕餅店、烘焙店、市場、量販店等處，其中家樂福販售產銷履歷白蝦仁，檢驗出廣效性抗生素「西氟沙星」0.03ppm，該藥物是用於治療人類細菌性感染，未經農業部核准登記使用於水產動物，已要求下架，移請台中市衛生局處辦。

衛生局表示，除驗出抗生素外，有4件糕餅產品標示不符規定包含「豆漿核桃牛軋糖90g」、「芋香太陽餅」、「芋鬆參Q餅」、「芋光寶盒」，已令販售地點業者立即下架改善。

此外，衛生局也公布第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，119件產品有9件違規，包含一沐日吉林南京店的冰油切蕎麥茶、溢生中藥青草行與弘順青草店的蘆薈汁、厚德囝仔仙青草行的青草茶、李記紅茶冰的甘蔗青茶、甘蔗媽媽南京三民店的茉莉綠茶、以利泡泡冰的草莓泡泡冰、特好喝TOPTIERTEA的特茶王均為腸桿菌超標，經複查不合格遭罰3萬元。建中黑砂糖刨冰的愛玉驗出防腐劑己二烯酸，要求業者下架。

衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生製程指標之一，超過標準即表示在製作過程衛生狀況、食材、器具及包裝可能遭汙染，或工作人員個人衛生狀況不佳造成。

此次冰品業者是6、7月間抽驗，不合格業者均給予限期改善，複查不合格才會開罰。業者均表示，後續將檢討SOP，檢視容器、管線、食材來源是否遭受汙染。

