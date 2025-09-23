聽新聞
健康主題館／偏頭痛怕光怕吵 原因複雜須精準治療

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
20至40歲女性是偏頭痛高風險族群，若未妥善治療，不僅生活品質受影響，還可能引發身心疾病。圖／123RF
20至40歲女性是偏頭痛高風險族群，若未妥善治療，不僅生活品質受影響，還可能引發身心疾病。圖／123RF

「醫師，我的單邊太陽穴感到疼痛，是不是偏頭痛？聽到旁人的講話聲音，感覺更痛了。」現代人壓力大，頭部隨時隱隱作痛，大一點的聲響或是刺眼燈光，都會使頭痛加劇。台灣頭痛學會理事長、光田醫院神經醫學部部長楊鈞百指出，偏頭痛並非一般頭痛，而是一種需要精準治療的神經系統疾病。

楊鈞百表示，醫學上的「偏頭痛」（migraine）是一種特殊症狀，發作時會伴隨著惡心、嘔吐、畏光、怕吵，甚至對氣味敏感。罹患偏頭痛的原因目前尚未定論，不過季節轉換、溫度驟降、身心壓力、基因遺傳以及荷爾蒙變化等，都是發病誘因，成因並非單一因素，必須謹慎診斷及治療。

只有單側頭部的抽動性疼痛，才叫偏頭痛嗎？楊鈞百說，許多人以為「偏一邊的頭在痛」才叫偏頭痛，其實有4成的人出現在頭部中央、後腦勺、眼眶後方，雙側都痛或疼痛位置不斷變換。頭痛種類繁多，治療的方式並非只吞止痛藥，得到正確的診斷，是治療偏頭痛的關鍵。

女性荷爾蒙變化 影響神經傳導

台灣頭痛學會估計，全國約有200萬人深受偏頭痛困擾，平均盛行率9.1%，其中女性高達14.4%，是男性的3倍。楊鈞百強調，偏頭痛女多於男的主因是「荷爾蒙變化」，有些人在初經之後就出現偏頭痛，主要是女性荷爾蒙（雌激素）的劇烈波動，影響大腦中與疼痛相關的神經傳導物質。

嚴重會造成失能 應就醫找病因

20至40歲女性是偏頭痛高風險族群，若未妥善治療，不僅生活品質受影響，還可能引發身心疾病，例如憂鬱、焦慮甚至失眠。「頭痛不是病，痛起來要人命。」楊鈞百說，許多民眾一痛就吃止痛藥，不過當藥量愈吃愈重，除了刺激胃部，對肝臟、腎臟也會造成一些負擔。

「偏頭痛發作時，該怎麼辦呢？」楊鈞百提醒，偏頭痛屬於嚴重神經疾病，搏動性或持續性抽痛的特徵，恐會造成明顯失能。一般止痛藥對這類病人來說，很多都愈吃愈沒效，最好的方式為就醫診斷，如果確診為偏頭痛，會給予處方用藥，或是進行「預防性治療」，能有效減少發作頻率並降低嚴重程度。

預防性治療需連續幾個月接受治療，不管頭痛是否發作，可發揮穩定大腦的功能，慢慢減少偏頭痛發作頻率。楊鈞百說，在治療上，傳統口服預防藥物包括乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗憂鬱劑，但因副作用如嗜睡、疲憊、體重增加及反應變慢，影響病友的用藥意願。

近年有新型預防性治療方式，包括肉毒桿菌素注射、CGRP單株抗體、CGRP口服拮抗劑，可依個人狀況並專業醫師評估，制定適合的治療計畫。偏頭痛的原因不單純，楊鈞百提醒，若每月偏頭痛發作超過4天，且症狀嚴重影響生活，服用急性藥物效果不佳時，應就醫治療並找出自身的頭痛誘發因子加以避免。

偏頭痛注意事項

1.偏頭痛特點為中度至重度的單側或全頭痛，伴隨怕光、怕吵與惡心、嘔吐等症狀。

2.食物、季節、壓力、遺傳、荷爾蒙變化都是誘因，秋冬是好發季節。

3.每月偏頭痛發作超過4天，每次持續4小時以上，應就醫診斷。

4.止痛藥物過度使用，不知不覺間產生依賴性，恐愈吃愈沒效。

5.頭痛發作次數頻繁，連續三個月每個月15天以上的頭痛，可能轉為慢性偏頭痛，需考慮預防性藥物。

