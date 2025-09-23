500盤揭曉 晶華軒14盤三連霸

青年質感媒體「500輯」今年創刊五周年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也邁入第五屆。「500盤」昨於台北一○一「SPACE 88」揭曉由五十位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，並首次頒發「殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色，同時更首次策畫「500盤論壇」，讓「500盤」不僅是一份年度榜單，更成為推動餐飲圈持續對話的關鍵平台。

「500輯」發行人項國寧致詞時表示，五年前聯合報「500輯」發想要做一份屬於台灣人的在地觀點餐飲指南。「我們邀請五十位評審，請他們分享一年之內最讓他們念念不忘的餐點。就因為這樣，誕生了五百個故事、五百個經驗。而在這些故事與經驗重疊的地方，便形成了我們今天所表彰的得獎餐點。」

本屆全台共三二二間餐廳得盤，創歷年新高，總計有超過四十五間得獎餐廳出席頒獎典禮，評審代表台北一○一董事長賈永婕、美食作家韓良憶、飲食生活作家葉怡蘭、美食評論家謝忠道與高琹雯，也到場參與盛會。

在單一餐廳得盤數方面，今年由台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」獲十四盤居冠，締造「三連霸」紀錄。師承香港「大班樓」、開業不到一年的港式私房料理「紅棉」，首進榜便獲十一盤居次。

四道殿堂料理 評審美味共識

今年的菜色榜單同樣精彩，「晶華軒」的「蟹粉撈麵」與「aMaze 心宴」的「鴨卵｜萊菔」，各獲得四盤制霸。此外，今年首次頒發「500盤殿堂獎」，共有卅五家餐廳及四道料理獲得此榮銜；「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」，以及「六品小館」的「豆干肉絲」，更成為歷屆評審的美味共識。

今年首次策畫「500盤論壇」，包含以「大班樓中菜創新的啟示」、「廚師的日常」與「500盤五年來，餐飲圈的變與不變」為主題，分別邀請到「大班樓」創辦人葉一南、楊美珍夫婦、「紅棉」主廚陳淑莊；台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、「A」餐廳主廚黃以倫、「NOBUO」餐廳主廚李信男、「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴；美食評論家葉怡蘭、高琹雯、以及豐漁餐飲集團董事長朱𩃀理主講。

昨同時公布「十三大特別獎」得主：「未來之星獎」由擅長以經典法菜結合當代手法演繹經典的「SENS」法式餐廳主廚吳定祐獲得；「新味綻放獎」由去年開幕的粵菜餐廳「紅棉」拿下；「logy」與「請客樓」獲頒「年度躍進獎」。

另外，台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獲得「年度主廚獎」；「最佳服務團隊獎」由以標準化流程與貼心細節聞名的「鼎泰豐」獲得；師承香港富豪食堂「福臨門」的謝文主廚獲得「持續創新獎」。

「永續餐廳獎」得主是台北福華大飯店「蓬萊邨台菜餐廳」；台北晶華酒店作為台灣首家加入EarthCheck國際永續旅遊認證飯店，獲「永續風範獎」；「WILD DONKEY 野驢小餐館」主廚陳昶福擁有十五年農場經驗，以天然、無毒、有機的方式栽植作物，獲得「風土之味獎」。

在「500盤冠名獎」方面，「麥卡倫風格新生獎」頒發給國賓中餐廳；「inline AI 熱搜餐廳獎」由Ad Astra獲得；「新光三越饕客獎」得主是「夜上海」餐廳。

