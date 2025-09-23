聽新聞
廣角鏡／屏東光電浮台 漂到鵝鑾鼻
旭東環保科技公司在屏東縣佳冬外海推動離岸太陽光電浮台系統開發計畫，7月受丹娜絲颱風重創，浮台吹散，甚至高雄林園汕尾漁港，連澎湖都出現，未料3個月後在樺加沙颱風來襲前，淨灘志工竟在鵝鑾鼻砂島淨灘時發現浮台踏板！旭東表示，經與里長聯繫後已經清除了，公司這幾天也會在沿岸持續巡查。
