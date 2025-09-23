砸1.45億治水 雲林馬公厝大排動工

雲林馬公厝大排的褒忠鄉馬鳴村段每逢大雨必溢流成災，先前丹娜絲颱風也潰堤，靠太空包擋水，為此耗資1.45億元整治約1.5公里堤段，縣長張麗善昨天主持開工；預計明年中完工，將能達地方區域治水10年防洪標準。

縣府水利處長許宏博表示，此工程將新設護岸約1600多公尺，馬鳴橋提高0.5公尺，也將改建3處箱涵及水門、改善1296公尺的水防道路。

全長17.85公里的馬公厝大排橫跨土庫鎮、東勢、台西、褒忠鄉，是雲林沿海地區重要的排水系統，其中褒忠馬鳴村段長年河道斷面狹窄、橋梁太低防洪能力不足；馬鳴村長許文禎表示，大排寬度不足，加上雜草叢生無護岸防護，大雨來襲經常溢堤淹進村落，淹水及膝，苦不堪言。

縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠、議長黃凱等人主持開工典禮，許多村民到場見證，歡喜說期待多年的治水工程終能動工；張麗善指出，該大排老舊危害地方已久，縣府多年前盤點將該大排列為重點治理區，完成相關前置作業，去年凱米颱風重創村落，縣府隨即向水利署提出24案治理計畫案，才能很快獲中央補助共約46億元並動工。

由於樺加沙颱風進逼台灣，張麗善昨天也會同水利人員視察舊虎尾溪東勢鄉媽埔橋下游清淤工程，包括東勢和元長兩鄉清淤長度約2公里，原本阻塞的河道，已經恢復流暢，降低溢淹水的風險。

