聽新聞
0:00 / 0:00

全台唯一捷運紅磚拱橋 三鶯線台北大學站 飛鳶廣場啟用

聯合報／ 記者張策／新北報導
飛鳶廣場設計融入「飛鳶意象」，搭配紅磚拱橋的復古風格與藍色捷運列車的現代元素。 記者張策／攝影
飛鳶廣場設計融入「飛鳶意象」，搭配紅磚拱橋的復古風格與藍色捷運列車的現代元素。 記者張策／攝影

新北捷運三鶯線10月安排動態測試，拚年底完工、明年初上路。通過台北大學校園的路段，融合在地文化與學術氛圍，打造全台唯一紅磚拱橋意象的捷運高架橋體，思古迴廊暨飛鳶廣場昨啟用，結合交通建設與在地文化美學的重要節點落成。

新北市長侯友宜說，捷運不只是載人，更能載動文化、創造地方價值，持續推動「七線齊發、八線規畫」捷運藍圖。

新北市捷運局長李政安說，捷運三鶯線為新北重大軌道建設，通車後三鶯地區至台北市中心通勤可縮短約20分鐘。市府在通過台北大學校園路段，打造全台唯一紅磚拱橋意象的捷運高架橋體。設計概念源自三峽老街、原住民文化園區與閩南建築元素，以仿磚砌外觀打造「思古迴廊」，不僅強化軌道結構安全，也體現三峽地區歷史紋理。

侯友宜指出，台北大學站（LB07）站體設計融入飛鳶意象，站在飛鳶廣場，頭頂是即將啟動的捷運，背後是巴洛克紅磚拱橋，真的很美，一定能吸引許多新人來拍婚紗留下回憶。

三鶯線預計10月啟動全線動態測試，年底完工，後續進行初履勘作業，朝明年初通車營運邁進。李政安指出，未來再透過延伸八德段、銜接桃園捷運綠線，有助於形成「北北桃捷運共榮生活圈」。

為強化空間使用機能，台北大學與市府也合作在橋下設置360度環形溜冰廣場，讓空間兼具日常使用與文化展演功能。

三鶯線 新北 台北大學 捷運

延伸閱讀

影／藍營批耍賴 交通部籲：地方承擔責任與中央攜手推動捷運建設

三鶯線通過北大校園 飛鳶廣場啟用融入三峽紅磚文化

影／飛鳶廣場思古迴廊正式啟用 侯友宜：三鶯線力拚年底通車

還差一點 捷運土城樹林線關鍵CQ880B（土城高架段）第2度招標

相關新聞

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三...

專家籲疫苗資訊公開透明 讓民眾願投資健康

台灣已是超高齡社會，長者健康成為國家醫療體系的重要課題，據調查，台灣六十五歲上長輩有八年時間須仰賴他人照顧，專家認為，高...

鼓勵高齡者接種流感疫苗 門診可助宣導

台灣六十五歲以上長輩接種流感疫苗比率約五成左右，遠低於ＷＨＯ訂定的七成五目標。專家建議，可以「健康融入所有政策」（Hea...

北市中秋食品 1件白蝦仁驗出抗生素

北市衛生局昨天公布中秋烤肉食品及散裝飲冰品與配料抽驗結果，抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家樂福、一沐...

500盤殿堂獎店家：將持續創新前行

第五屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，許多獲獎店家代表也到場領獎同時致詞，除感謝「500盤」評審們給予的肯定以外，同時也...

500盤4菜色大滿貫 連5年霸榜

第五屆「500盤殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色。今年除了共有三十五家餐廳入選，在單一菜色方面，則有「晶華軒」的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。