10月漲電價 盧秀燕：雪上加霜

聯合報／ 記者黃寅／台中報導

經濟部拍板電價10月1日起調漲，台中市長盧秀燕昨表示，有一點「雪上加霜」的感覺，當物價高漲或產業界碰到困難，公營事業想要調漲費率應該要慎重。

經濟部次長賴建信日前表示，產業電價已足額反映成本，但民生電價長期低於供電成本，審議會決議，產業電價不調整，但是民生電價調漲3.12%，平均電價漲0.71%。

盧秀燕昨受訪說，近2、3年電價已經調整3到4次，每次雖然微幅上漲，但加總起來也非常可觀；在產業界和民眾都面臨物價高漲，以及世界各國貿易秩序重整時刻，此時調漲電價，「其實我們有一點擔心，有一點雪上加霜」的感覺。

盧說，此時應思考協助各行各業和民眾度過難關，當物價高漲或產業界碰到很大的困難，公營事業調漲費率應該要慎重；平時調整沒有關係，但此時調整，當民生或產業界都非常辛苦時，就會給民眾「雪上加霜」的感覺。

