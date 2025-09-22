與巴赫同行 大提琴家馬友友獨奏會落幕
睽違3年，大提琴家馬友友今天再度登上台北國家音樂廳舉行獨奏會，帶來巴赫「G大調第一號」、「C小調第五號」與「C大調第三號」組曲，樂迷沉浸於琴音中，暫時忘卻外界風雨。
馬友友這次訪台行程緊湊，原本要安排兩場獨奏會也只能安排一場。今天傍晚馬友友帶著大提琴彩排，樂音一響，空曠的舞台頓時豐盈美好。晚上音樂會由作曲家趙季平的「草原之夏」揭開序幕，大提琴模擬馬頭琴的悠揚，展現遼闊意象。
隨後馬友友回到巴赫「無伴奏大提琴組曲」的世界，帶來「G大調第一號」、「C小調第五號」與「C大調第三號」組曲，展現音樂的純度與厚度；兩首當代新作穿插其中，讓傳統與當代交錯激盪。
根據牛耳藝術發布的新聞資料，馬友友從1998年創立「絲路計畫」開始，用音樂溝通不同族群、不同文化，近40名來自世界各地的音樂家與馬友友一起，實現文化的平等交流。近年馬友友再創Our CommonNature計畫，帶著琴音走入森林與冰川，以樂音提醒人們重新思考與自然的連結。
馬友友曾表示，巴赫樂曲並非靜止的古典，而是活的素材，能與不同時代、不同文化對話，這也是他為何要不斷巡演巴赫「無伴奏大提琴組曲」的原因。
馬友友希望他的音樂可以讓更多人愛上巴赫，並在人生的某個時刻，從這份音樂中找到屬於自己的答案，「因為巴赫是一生的老師。」馬友友預計24日離台。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言