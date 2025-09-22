與巴赫同行 大提琴家馬友友獨奏會落幕

睽違3年，大提琴家馬友友今天再度登上台北國家音樂廳舉行獨奏會，帶來巴赫「G大調第一號」、「C小調第五號」與「C大調第三號」組曲，樂迷沉浸於琴音中，暫時忘卻外界風雨。

馬友友這次訪台行程緊湊，原本要安排兩場獨奏會也只能安排一場。今天傍晚馬友友帶著大提琴彩排，樂音一響，空曠的舞台頓時豐盈美好。晚上音樂會由作曲家趙季平的「草原之夏」揭開序幕，大提琴模擬馬頭琴的悠揚，展現遼闊意象。

隨後馬友友回到巴赫「無伴奏大提琴組曲」的世界，帶來「G大調第一號」、「C小調第五號」與「C大調第三號」組曲，展現音樂的純度與厚度；兩首當代新作穿插其中，讓傳統與當代交錯激盪。

根據牛耳藝術發布的新聞資料，馬友友從1998年創立「絲路計畫」開始，用音樂溝通不同族群、不同文化，近40名來自世界各地的音樂家與馬友友一起，實現文化的平等交流。近年馬友友再創Our CommonNature計畫，帶著琴音走入森林與冰川，以樂音提醒人們重新思考與自然的連結。

馬友友曾表示，巴赫樂曲並非靜止的古典，而是活的素材，能與不同時代、不同文化對話，這也是他為何要不斷巡演巴赫「無伴奏大提琴組曲」的原因。

馬友友希望他的音樂可以讓更多人愛上巴赫，並在人生的某個時刻，從這份音樂中找到屬於自己的答案，「因為巴赫是一生的老師。」馬友友預計24日離台。

商品推薦