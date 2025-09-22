快訊

高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：童年的回憶！

聽新聞
0:00 / 0:00

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨天成功完成兩趟醫療後送任務。凌天航空提供
澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨天成功完成兩趟醫療後送任務。凌天航空提供

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三總澎湖分院5歲癲癇孩童，3日內第2起孩童癲癇後送，任務都成功完成。

21日負責執行醫療後送、轉診服務中心主任陳萬昇，昨天後送5歲癲癇孩童至台灣時，因小朋友喊著要回家，家屬一人一邊照顧小孩、一邊辦理入院手續等，陳萬昇見狀便協助照料，用一包小軟糖成功哄得小朋友開心。

凌天航空執行離島醫療後送任務，陳萬昇負責空中轉診協調工作，他曾在新冠肺炎期間親自進入移動式負壓隔離艙進行適航測試，完成離島首例2歲孩童確診使用隔離艙後送案件，後續又完成航空用嬰幼兒保溫箱適航測試，確保離島幼童後送安全及品質。

陳萬昇表示，離島孩童求學就醫都非常不易，公司每位同仁都以視病猶親的態度執行每件任務，經常在任務當下討論能給予小病患們什麼協助，許多同仁都是為人父，經常看著小病患們受病痛折磨時眼眶泛淚，甚至自己的孩子生日時無法回家，而在第一線陪伴離島的小病患就醫。

澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨天成功完成兩趟醫療後送任務。凌天航空提供
澎湖縣駐地醫療直昇機凌天航空昨天成功完成兩趟醫療後送任務。凌天航空提供

病患 癲癇 澎湖縣

延伸閱讀

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60名醫護搶救

捐血換蛋黃酥！新口味今年加碼彰化、鹿港備逾400盒 醫護優先

美不再建議打新冠疫苗？ 疾管署澄清：增醫護評估

人才保衛戰 公立醫護專業加給最多調增11%

相關新聞

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三...

與巴赫同行 大提琴家馬友友獨奏會落幕

睽違3年，大提琴家馬友友今天再度登上台北國家音樂廳舉行獨奏會，帶來巴赫「G大調第一號」、「C小調第五號」與「C大調第三號...

市立醫院導入達文西機器人手術 高雄大同醫院精準醫療升級

為推動升級急重症醫療，高雄市立大同醫院今啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，成為市立醫療體系中第一家導入該先進設備的醫...

營養午餐章Q食材補助回歸地方負擔 農業部：落實地方自治精神

國內自2017年起推動營養午餐使用3章1Q國產可溯源食材，不過因財政收支劃分法的調整，明年度中央將不再編列相關補助。農業...

今年流感提早進入流行期 黃立民：流行期早一點來...可能不是壞事

時序進入秋冬，流感、新冠疫情蠢蠢欲動。衛福部疾管署表示，國內類流感門急診就診已突破10萬人次，流感疫情正式進入流行期，相...

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。