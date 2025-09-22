聽新聞
凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患
澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三總澎湖分院5歲癲癇孩童，3日內第2起孩童癲癇後送，任務都成功完成。
21日負責執行醫療後送、轉診服務中心主任陳萬昇，昨天後送5歲癲癇孩童至台灣時，因小朋友喊著要回家，家屬一人一邊照顧小孩、一邊辦理入院手續等，陳萬昇見狀便協助照料，用一包小軟糖成功哄得小朋友開心。
凌天航空執行離島醫療後送任務，陳萬昇負責空中轉診協調工作，他曾在新冠肺炎期間親自進入移動式負壓隔離艙進行適航測試，完成離島首例2歲孩童確診使用隔離艙後送案件，後續又完成航空用嬰幼兒保溫箱適航測試，確保離島幼童後送安全及品質。
陳萬昇表示，離島孩童求學就醫都非常不易，公司每位同仁都以視病猶親的態度執行每件任務，經常在任務當下討論能給予小病患們什麼協助，許多同仁都是為人父，經常看著小病患們受病痛折磨時眼眶泛淚，甚至自己的孩子生日時無法回家，而在第一線陪伴離島的小病患就醫。
