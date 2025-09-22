市立醫院導入達文西機器人手術 高雄大同醫院精準醫療升級

為推動升級急重症醫療，高雄市立大同醫院今啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，成為市立醫療體系中第一家導入該先進設備的醫院。院長林孟志說，希望市民不必再為了手術奔波他縣市，而能安心在地就醫。

林孟志表示，這是重要里程碑，市立醫院正式跨入智慧醫療與高端手術的新時代，而負責執行機器人手術的團隊，核心成員多來自長庚體系，累積數千例臨床經驗，確保手術品質能與醫學中心比肩。

林孟志說，達文西Xi系統臨床優勢不僅是炫技，它的三維立體高解析影像能讓醫師清楚辨識組織結構，靈活的操作手臂可在狹窄空間精細動作，大幅降低誤差風險。

他強調，達文西手臂精準度減少病人出血量、術後疼痛降低、併發症風險下降，甚至縮短麻醉與手術時間，提升整體醫療效率。

在應用範圍上，這套系統已被廣泛使用於泌尿科的前列腺癌、腎臟腫瘤、胸腔外科的肺癌、縱膈腫瘤，甚至耳鼻喉科的睡眠呼吸中止症與打鼾手術，未來計畫將應用延伸至婦科腫瘤、大腸直腸癌等領域。

高市衛生局指出，市立醫院除了公共醫療責任，也必須擔負推動智慧醫療與醫療科技創新的角色，今年初，大同醫院與高雄長庚展開合作，即快速導入國際頂尖手術系統，展現市立醫療體系轉型的決心。

衛生局表示，這不只是硬體升級，更是一種保障，讓市民也能獲得不遜於醫學中心治療選擇，無需長途奔波至北部醫學中心，即可就近接受國際水準微創手術。 高雄市立大同醫院啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，成為市立醫療體系中第一家導入該先進設備的醫院。記者郭韋綺／翻攝 高雄市立大同醫院啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，成為市立醫療體系中第一家導入該先進設備的醫院。記者郭韋綺／翻攝

