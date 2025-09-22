營養午餐章Q食材補助回歸地方負擔 農業部：落實地方自治精神

國內自2017年起推動營養午餐使用3章1Q國產可溯源食材，不過因財政收支劃分法的調整，明年度中央將不再編列相關補助。農業部今表示，財劃法修正後，地方自有財源大增，明年起將回歸由地方政府來負擔，以落實地方自治精神。

針對學校營養午餐使用3章1Ｑ可溯源食材政策，農業部表示，農業部及教育部自2017年開始共同推動該項政策，目前國中小學校營養午餐使用國產農產品比例超過98.98%，該政策對於食品安全及食農教育十分重要，後續也將繼續支持政策的推動。

農業部表示，過去章Q政策補助經費來源，是行政院直接編列中央對地方政府的一般補助款，該預算並非編列在農業部項下。依據新版財政收支劃分法，2026年地方獲配中央統籌分配稅款較2025年大幅增加4165億元，各縣市政府已有適足財源支應其基本財政支出，為落實地方自治精神，學校營養午餐使用3章1Q食材補助，行政院將請地方以獲配的中央統籌分配稅款辦理。

農業部強調，推動學校午餐採用國產可溯源食材，對落實食品安全、食農教育有相當重要的意義，後續將與教育部與地方政府落實採用國產可溯源食材，並持續公開揭露各地方政府選用章Q標章（示）食材的覆蓋率，以利團膳業者、學校、家長共同關注地方政府執行情形。

