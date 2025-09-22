郵差送信遭犬咬斷指 中華郵政：提供法律醫療協助

許姓郵差今天上午至基隆市立德路送信時突遭民眾飼養的家犬攻擊，右手無名指第1節被咬斷見骨，所幸意識清楚送醫治療。中華郵政晚間說，將提供法律及醫療協助。

53歲許男上午10時許，前往立德路附近投遞掛號信時，在屋外喊聲請收件人外出簽收，未料，屋內無人回應，反而衝出1隻棕黃色犬隻，許男閃避不及遭攻擊，疑似在掙脫過程中，右手無名指第1節被犬隻咬斷，消防局獲報緊急將許男送至基隆醫院。

動物保護防疫所獲報立即派遣動保員至現場，由於犬隻不斷狂吠，動保員以吹箭將犬隻麻醉後帶至寵物銀行收容。動保所長陳柏廷指出，犬隻於公共場合或公眾得出入場合時無人伴同，已違反動物保護法，後續將通知飼主到案說明，並依法處飼主最高1萬5000元罰鍰。

對此，中華郵政公司今天晚間發布新聞稿表示，將會提供受傷員工法律及醫療協助，並指派主管前往慰問。

中華郵政指出，也已將野狗經常出沒點通報地方動保處，同時提醒投遞員工經過時提高警覺。

