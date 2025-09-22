快訊

炸山爭議還在燒！始祖鳥股價重挫 蔡國強名聲大爆破

這家壽險員工涉偽造保單、挪用保費 遭金管會罰240萬元

樺加沙現在最接近台灣！ 花東高屏超大豪雨、大豪雨警戒

郵差送信遭犬咬斷指 中華郵政：提供法律醫療協助

中央社／ 台北22日電

許姓郵差今天上午至基隆市立德路送信時突遭民眾飼養的家犬攻擊，右手無名指第1節被咬斷見骨，所幸意識清楚送醫治療。中華郵政晚間說，將提供法律及醫療協助。

53歲許男上午10時許，前往立德路附近投遞掛號信時，在屋外喊聲請收件人外出簽收，未料，屋內無人回應，反而衝出1隻棕黃色犬隻，許男閃避不及遭攻擊，疑似在掙脫過程中，右手無名指第1節被犬隻咬斷，消防局獲報緊急將許男送至基隆醫院。

動物保護防疫所獲報立即派遣動保員至現場，由於犬隻不斷狂吠，動保員以吹箭將犬隻麻醉後帶至寵物銀行收容。動保所長陳柏廷指出，犬隻於公共場合或公眾得出入場合時無人伴同，已違反動物保護法，後續將通知飼主到案說明，並依法處飼主最高1萬5000元罰鍰。

對此，中華郵政公司今天晚間發布新聞稿表示，將會提供受傷員工法律及醫療協助，並指派主管前往慰問。

中華郵政指出，也已將野狗經常出沒點通報地方動保處，同時提醒投遞員工經過時提高警覺。

中華郵政 基隆 動保員

延伸閱讀

送信突遭家犬攻擊！郵差手指慘被咬斷「警幫撿起送醫」 飼主被重罰

家犬咬斷郵差手指！飼主重罰1萬5千元 狗列攻擊性犬隻、外出戴嘴套

郵差送信被狗咬斷無名指 警員找到斷指 交消防員連人送醫縫合急救

農業部盤點建遊蕩犬衛星收容所 保育團體：加劇保育與環境危機

相關新聞

市立醫院導入達文西機器人手術 高雄大同醫院精準醫療升級

為推動升級急重症醫療，高雄市立大同醫院今啟用「達文西Xi機器人手臂手術系統」，成為市立醫療體系中第一家導入該先進設備的醫...

凌天航空3天完成2幼童離島醫療後送 醫護靠一包小軟糖安撫小病患

澎湖縣駐地醫療直升機凌天航空在昨（21）日接續執行2件緊急醫療後送任務，分別為七美衛生所年約90歲疑似敗血性休克病患、三...

營養午餐章Q食材補助回歸地方負擔 農業部：落實地方自治精神

國內自2017年起推動營養午餐使用3章1Q國產可溯源食材，不過因財政收支劃分法的調整，明年度中央將不再編列相關補助。農業...

今年流感提早進入流行期 黃立民：流行期早一點來...可能不是壞事

時序進入秋冬，流感、新冠疫情蠢蠢欲動。衛福部疾管署表示，國內類流感門急診就診已突破10萬人次，流感疫情正式進入流行期，相...

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病...

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨。氣象署針對「屏東縣、台東縣」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。