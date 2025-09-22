新北男遭貓咬傷口惡化 醫：延誤就醫恐引發敗血症
新北一名男子日前救野貓不慎遭咬傷後僅用清水沖洗，隔天傷口迅速惡化緊急就醫。醫師提醒，遭動物咬傷或抓傷建議及早就醫，避免細菌感染演變成蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症。
天主教耕莘醫院今天透過新聞稿指出，新北市一名30歲男子日前為救一隻受困野貓，情急之下徒手將貓抱起，不慎遭咬傷，當下男子僅以清水簡單沖洗傷口，並未進一步就醫，未料隔天傷口迅速惡化，出現紅腫熱痛與頭痛不適，緊急前往耕莘醫院急診。
急診科醫師呂昀峰檢查後發現，男子手部被野貓咬傷後已明顯感染，若再延誤恐演變成蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，後果相當嚴重。
呂昀峰指出，紅、腫、熱、痛是典型發炎警訊，切勿掉以輕心，尤其是動物咬傷或抓傷，往往會因細菌帶入而迅速惡化，且不只被野狗或野貓咬傷會危險，家中飼養的貓狗也可能因牙齒或爪子攜帶細菌造成感染，甚至有狂犬病等風險。
呂昀峰說，若被動物抓傷或咬傷，應立即以大量清水沖洗傷口至少15分鐘，並及早就醫，由醫師評估是否需抗生素治療。若5年內未施打破傷風疫苗，必須依醫囑補打，避免不必要的感染。
