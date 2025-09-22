快訊

今年5月才入伍…18歲新兵打靶出意外「眼珠掉出」 動員逾60醫護搶救

成功嶺靶場意外！陸軍士兵臉部重傷 軍方澄清非膛炸而是「不明因素」

不斷更新／中彰投等14縣市宣布了 樺加沙颱風來襲…明停班課一覽

新北男遭貓咬傷口惡化 醫：延誤就醫恐引發敗血症

中央社／ 新北22日電

新北一名男子日前救野貓不慎遭咬傷後僅用清水沖洗，隔天傷口迅速惡化緊急就醫。醫師提醒，遭動物咬傷或抓傷建議及早就醫，避免細菌感染演變成蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症。

天主教耕莘醫院今天透過新聞稿指出，新北市一名30歲男子日前為救一隻受困野貓，情急之下徒手將貓抱起，不慎遭咬傷，當下男子僅以清水簡單沖洗傷口，並未進一步就醫，未料隔天傷口迅速惡化，出現紅腫熱痛與頭痛不適，緊急前往耕莘醫院急診。

急診科醫師呂昀峰檢查後發現，男子手部被野貓咬傷後已明顯感染，若再延誤恐演變成蜂窩性組織炎，甚至可能引發敗血症，後果相當嚴重。

呂昀峰指出，紅、腫、熱、痛是典型發炎警訊，切勿掉以輕心，尤其是動物咬傷或抓傷，往往會因細菌帶入而迅速惡化，且不只被野狗或野貓咬傷會危險，家中飼養的貓狗也可能因牙齒或爪子攜帶細菌造成感染，甚至有狂犬病等風險。

呂昀峰說，若被動物抓傷或咬傷，應立即以大量清水沖洗傷口至少15分鐘，並及早就醫，由醫師評估是否需抗生素治療。若5年內未施打破傷風疫苗，必須依醫囑補打，避免不必要的感染。

醫師 細菌

延伸閱讀

新北女出國香閨竟遭闖！38歲變態慣竊「住進家裡」還穿衣躺床

新北瑞芳多處高地區域嚴重缺水 居民苦等供水

中央補助喊卡 新北超前部署營養午餐預算

新北汐止湖興里咖啡課驗收完美結業 學員們愛上咖啡

相關新聞

今年流感提早進入流行期 黃立民：流行期早一點來...可能不是壞事

時序進入秋冬，流感、新冠疫情蠢蠢欲動。衛福部疾管署表示，國內類流感門急診就診已突破10萬人次，流感疫情正式進入流行期，相...

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病...

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨。氣象署針對「屏東縣、台東縣」...

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到1...

氣象署發布宜、花大雷雨即時訊息 持續至19時15分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

停電也能行駛！高鐵「至尊雙翼型」5大亮點曝光 配合寧靜車廂採1設計

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，台灣高鐵透...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。