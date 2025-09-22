厄瓜多義肢登山勇士獲熱愛生命獎章 攀登台灣最高峰

快訊

中央社／ 台北22日電

厄瓜多義肢登山勇士聖地牙哥．金特羅（Santiago Quintero）是周大觀文教基金會今年「全球熱愛生命獎章」得主，日前與台灣登山家江秀真一起攀登台灣最高峰，看見玉山之美。

周大觀文教基金會日前發布新聞稿表示，今年從全球各界推薦3683位候選人中脫穎而出，來自11國的熱愛生命獎章得主，包括厄瓜多義肢登山勇士金特羅等人陸續抵台，20至27日展開全台關懷生命走透透系列公益活動。

周大觀文教基金會國際交流中心執行長周上觀說，金特羅在山中生活30多年，攀上8萬多座山峰，不怕大冒險、熬過暴風雪，挑戰最極限、勇登最高峰，雖遭逢意外導致雙腳凍傷截肢，連醫師都宣判終身乘坐輪椅，仍用足跡證明生命無限可能，並完成自傳「跨越生命高牆」。

周大觀文教基金會表示，金特羅享有多項第一，包括第一位單獨成功登頂安地斯山9座新高峰；第一位成功登頂14座安地斯山極限高峰；第一位單獨成功登頂30多座全球新高峰；第一位拉丁美洲無敵嚮導，帶領全球各界無數人平安登頂圓夢。

周大觀文教基金會董事長郭盈蘭表示，金特羅提出攀登台灣最高玉山主峰的請求，並邀全球華人第一位完成攀登世界7大洲7頂峰的江秀真一起攀登。江秀真是周大觀文教基金會2024年全球熱愛生命獎章得主，也是福爾摩莎登山學校創辦人。

金特羅在江秀真陪同下，17日、18日展開玉山生命之旅，讓國際看見玉山之美，出發前的記者會，中央通訊社社長胡婉玲、周大觀文教基金會創辦人周進華也親臨見證。

周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，提倡「和自己好－熱愛自己的生命」、「和別人好－尊重別人的生命」、「和地球好－維護地球的生命」。28年來迄今共表揚橫跨7大洲、81個國家，共計481位全球熱愛生命獎章得主。

周大觀文教基金會25日將在徐匯中學，頒獎給今年的全球熱愛生命獎章得主；26日下午副總統蕭美琴將接見今年全球熱愛生命獎章得主，並對話「生命究竟應該擁有些什麼？」。

