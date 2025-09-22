2025關渡藝術節秋季篇 展現豐沛跨域能量

2025關渡藝術節秋季篇將於10月登場，展現北藝大橫跨表演藝術教育的跨領域成果。北藝大展演藝術中心執行長王玉玲表示，盼藝術和民眾不再有距離感。

關渡藝術節由台北藝術大學主辦，今天在秋季篇的記者會上演出跨域舞劇「她，從海上來」片段，以關渡宮為田野現場，結合古琴與舞者跨學院探索媽祖信仰，古琴演奏象徵流水，紅氣球宛如人們向上天許願的意象。

王玉玲在記者會上表示，關渡藝術節源於北藝大10月校慶，但又希望學生展演可以延續四季，因此轉型以「春季篇」、「秋季篇」雙階段策展。

北藝大戲劇學院院長王世信表示，關渡藝術節核心在於跨域藝術合作，每年都是由某一學院擔任「爐主」，構思「旗艦作品」，再加入其他2學院的演出，完成跨界創作。

今年戲劇學院推出6檔畢業公演參與關渡藝術節，其中秋季公演「萬物生長」由2025台北戲劇獎最佳導演許哲彬執導童偉格的同名小說。音樂學院推出11場音樂會，包括呂紹嘉與北藝大管絃樂團音樂會、「卓別林：工廠」電影音樂會，以及「布列茲100．台北」音樂會等。

傳統音樂系推出「水舞台戶外音樂會」，呈現南北管、古琴與琵琶；「2025甘豆水舞」延續作曲家馬水龍建立的甘美朗傳統；「追溯三味線的源流」帶領聽眾跨越琉球聆聽三味線。其他節目包括「亞洲長笛聯盟國際音樂會」，以及探索媽祖信仰的表演作品「她，從海上來」。

舞蹈學院則推出「印尼樂舞系列」，將峇里島與爪哇樂舞搬進校園，以演出、工作坊、論壇引領觀者跨域體驗；歲末壓軸「地心」展演從古典芭蕾到當代舞蹈，展現學生動能與身體感知的多重維度；最後推出「武遠弗界：中華武藝的跨文化、跨領域拓展」國際研討會。

2025關渡藝術節秋季篇將於10月至12月陸續登場，場域遍布北藝大校園與關渡藝文空間。

