今年流感提早進入流行期 黃立民：流行期早一點來...可能不是壞事

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台大醫學院兒科特聘教授黃立民說，流感疫情如果早一點來，也不是壞事，一旦高峰期落在農曆年節前後，屆時基層診所幾乎休診，醫院醫護人力也最吃緊，若再遇到新冠疫情，就可能再度發生急診壅塞。圖/本報資料照片
時序進入秋冬，流感、新冠疫情蠢蠢欲動。衛福部疾管署表示，國內類流感門急診就診已突破10萬人次，流感疫情正式進入流行期，相對往年多在10月後進入流行期，今年提早到9月。疾管署發言人曾淑慧說，近幾年，流感疫情的確有提早流行的趨勢，與新冠疫情前已大不相同，主要應是受新冠免疫負債影響，流感已經全年化，呼籲民眾10月1日起符合公費疫苗接種者盡速接種疫苗。

曾淑慧說，疾管署今年採購686萬多劑流感疫苗、300萬劑新冠疫苗，以因應流感及新冠疫情，雖然新冠肺炎個案數少，但容易引發重症及死亡，今年仍針對65歲以上長者提供公費加強劑新冠疫苗，至於6至49歲健康民眾不再提供，原因有三，首先是新冠病毒隨著時間演化，一般民眾造成重症、死亡的風險較低；其次，近2、3年疫情期間，許多人已曾染疫或接種疫苗，社區群體免疫力較以往來得高；第三、健康的人接種疫苗效應低於年長者，因而改變公費疫苗接種政策。

為避免再發生急診壅塞，曾淑慧說，感染一般呼吸道疾病，也建議民眾不要往大醫院急診衝，應落實分級醫療。一旦流感疫情爆發，疾管署也會滾動式檢討，不論是開設門、急診呼吸道疾病相關特別診間，或方便民眾就醫的綠色通道等都會加以規畫，避免急診壅塞。

「7月夏季流感疫情至今沒有斷過，門診病人還是非常多，其實，流感一直處在流行期。」台大醫學院兒科特聘教授黃立民說，傳統觀念仍是秋冬進入流感流行期，但如今已非如此；預估今年秋冬流感「還是會有一波不小的疫情」，觀察指標是目前流行的H1N1病毒株轉變為H3N2時，即可能出現一波疫情，估計約還有半個月至一個月的喘息期，之後H3N2就會慢慢增加。

「流感疫情如果早一點來，也不是壞事。」黃立民說，流行期可以早一點來，不要等到12月以後，一旦12月以後來，高峰期將落在農曆年節前後，屆時基層診所幾乎休診，也是醫院醫護人力最吃緊的時候，若又遇到新冠疫情時，就可能再度發生急診壅塞。

至於，新冠疫情一年約有二、三波，秋冬通常也會來，只是很難預測，還不知何時出現。黃立民說，今年疾管署改變新冠疫苗施打政策，僅針對10類高風險族群提供新冠公費疫苗，一般健康民眾不再有公費疫苗可打，此為符合目前國際趨勢的做法。

黃立民說，施打流感疫苗可應依不同族群有不同的選擇，如65歲以上長者應選擇含佐劑的疫苗，一般民眾可以打細胞疫苗，幼童可打細胞疫苗或鼻噴疫苗等，原因是傳統蛋白疫苗，仍可能因病毒株不同影響保護力，但不論選擇哪一種疫苗一定要接種，以提升保護效果，特別是感染新冠病毒的死亡率是流感的好幾倍，疫苗還是要打，如又發生像是今年初大S感染流感不幸病逝後，導致搶打疫苗的名人效應，也不是好事。

新冠疫苗 流感疫苗 疫情

