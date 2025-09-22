快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病每次健保住院自付額上限，單次住院增加到5.7萬元，全年累計住院應自行負擔費用提高至9.4萬元，新制預估明年元旦上路。本報資料照片
衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病每次健保住院自付額上限，單次住院增加到5.7萬元，全年累計住院應自行負擔費用提高至9.4萬元，新制預估明年元旦上路。本報資料照片

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病每次健保住院自付額上限，單次住院增加到5.7萬元，全年累計住院應自行負擔費用提高至9.4萬元，新制預估明年元旦上路，約1.1萬人受影響，可增加健保部分負擔金額6093萬元。

衛福部社保司代理司長陳真慧說，健保署每年會評估與計算健保住院自付額上限，明年將同一疾病每次住院應自行負擔費用的最高金額提高至5.7萬元，較今年提升6000元，全年累計住院應自行負擔費用之最高金額則提高至9.4萬元，較今年增加8000元。

陳真慧說，114年每次住院應自行負擔費用與全年累計住院應自行負擔費用，相較113年調幅分別為1000元及2000元，明年調幅確實較大，但計算公式等並未更動，主要與行政院主計總處資料分析的每人平均國民所得較去年同期上升有關。

此草案適用範圍以保險對象於急性病房住院30日以下，或於慢性病房住院180日以下，依「全民健康保險法」第47條規定所應自行負擔的醫療費用為限，不包含全民健康保險法所規定不予給付項目，預告期為60天，訂自115年1月1日生效。

保險 健保署 衛福部

延伸閱讀

健保住院自付額擬調高 單次上限增至5.7萬元

台灣百萬人列「酗酒」族群 健保支出一年逾53億元

假日急症中心護理師每班給2千元 挨批低於勞基法 健保署長：研議提高

核可加味加熱菸上市挨批違法…國健署稱無疑慮 添加物草案尚未公告

相關新聞

停電也能行駛！高鐵「至尊雙翼型」5大亮點曝光 配合寧靜車廂採1設計

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，台灣高鐵透...

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

衛福部健保署為緩解醫院急診壅塞，今年8月起推動「門診靜脈抗生素注射」（OPAT）政策。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫師李...

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病...

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨。氣象署針對「屏東縣、台東縣」...

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到1...

氣象署發布宜、花大雷雨即時訊息 持續至19時15分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。