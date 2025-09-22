快訊

國光劇團30週年壓軸 翻新「夢紅樓．乾隆與和珅」

中央社／ 台北22日電

歷經6年沉澱，國光劇團將重推「夢紅樓．乾隆與和珅」，無論劇本、音樂到舞台都有翻新，將以更精緻的姿態為慶賀國光劇團30週年壓軸畫下精彩句點。

在編劇林建華的巧思之下，「紅樓夢」這本充滿詩意與人性的文學經典，被嵌入權力浮沉的清宮故事之中，虛實相映，觀眾得以在虛實交錯的時空中，窺見大清盛極將衰的宿命軌跡。

國光劇團藝術總監王安祈今天在記者會上表示，「乾隆」與「和珅」這段歷史題材形象過於刻板，國光作戲不希望只描繪外在的權力鬥爭，而是要潛入角色內心。

王安祈說，幸虧林建華的靈感，以「紅樓夢」為切入點，映照乾隆與和珅的內心世界，「這讓作品立刻有了獨特性。」

林建華表示，史料顯示，乾隆與和珅初識於乾隆37年，當時乾隆已62歲，而和珅才22歲，這段「老皇帝與年輕權臣」的關係是他切入的起點，「和珅如何從才俊一步步走向貪腐，乾隆又為什麼需要他，這些問題驅動了劇本的核心思考。」

導演戴君芳表示，這齣戲是她處理過最複雜的敘事結構，需要在「清宮」與「紅樓」兩個世界間不斷轉換，並在舞台上實現視覺與聽覺的交錯。

戴君芳說，戲迷可以把故事的「時間軸」放在和珅從發跡到墮落的過程，「空間軸」放在乾隆翻開「紅樓夢」之時，進入紅樓世界，與清宮情節交織。

這次音樂設計由姬君達擔綱，融入崑歌風格，由溫宇航將「紅樓夢」著名的「陋室空堂，當年笏滿床」與「好了歌」編寫貫穿劇中，使得「紅樓夢」的內涵氣韻跟乾隆與和珅故事巧妙融合。姬君達也加入交響樂與文武場相和，感受劇情的千變萬化。

這次國光名角盡出，包括唐文華飾演乾隆，溫宇航則將再度詮釋機敏聰穎卻難分正邪的和珅。其他如黃宇琳飾演的王熙鳳、林庭瑜飾演的秦可卿、黃詩雅飾演的孝賢皇后等角色，也將從女性視角，為乾隆與和珅的君臣之情提供對照。

國光劇團「夢紅樓．乾隆與和珅」將於11月14日至16日在台北國家戲劇院，11月29日至30日在台中國家歌劇院大劇院演出。

