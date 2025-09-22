氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨。氣象署針對「屏東縣、台東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時30分止。

另氣象署發布「宜蘭縣、花蓮縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分止。

