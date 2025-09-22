國慶晚會在台中 百家觀光業者推住宿、商品優惠
「國慶晚會在台中、國慶焰火在南投」，睽違8年的國慶晚會在10月9日重返台中圓滿戶外劇場舉行，雙城攜手打造國慶雙主場，台中市百家觀光業者推住宿、商品優惠。
台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，觀光產業優質店家歡慶光輝10月，自10月1日至31日期間，民眾只要至「大玩台中」臉書粉絲專頁，於「台中光輝10月」指定貼文下方留言，即可享受台中知名伴手禮、觀光工廠、米其林餐飲及服飾等眾多超值好康。
光輝10月、樂遊台中，日夜都精采，觀旅局盤點台中多個遊樂景點，草悟道、文創園區的審計新村，等著大家來挖寶；都市繁華，引領時尚的流行商圈，走進一中、逢甲商圈，各式流行服飾、小物等吃、喝、玩、樂一次購足。
騎著單車穿越台鐵舊山線大甲溪花梁鋼橋9號隧道，獨特懷舊魅力；全新開幕的「台中海洋館」，體驗從大甲溪出發，一路探索至世界之海的生態之旅。歡迎民眾把握國慶連假，安排台中之旅，深度體驗台中的多元魅力。
