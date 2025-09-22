氣象署發布宜、花大雷雨即時訊息 持續至19時15分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進入豪雨高峰期，花東山區要留意劇烈雨勢。氣象署剛才新增發布「宜蘭縣、花蓮縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時15分止。

根據氣象署警報資料，今晚到明晨超大豪雨地區：花蓮縣山區、台東縣山區。大豪雨地區：高雄市山區、屏東縣山區。豪雨或大雨地區：花蓮縣、台東縣平地，宜蘭縣、恆春半島、蘭嶼、綠島，以及大台北、南部地區、桃園、新竹、台中、南投、嘉義山區。

氣象署提醒，山區須嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區則要慎防積淹水。

此外，氣象署另外持續針對台東縣發布大雷雨即時訊息，警告當地短時強降雨、雷擊及強陣風可能造成危險，警訊有效時間至今日18時00分止。

氣象署呼籲民眾，颱風期間避免前往山區及海邊活動，並隨時留意地方政府發布的停班停課與防災公告。尤其花東及南部地區居民，應提前做好防汛與避難準備。

