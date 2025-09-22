強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到100%，嘉義東石漁港有蚵農表示，7月的強颱後，大部分蚵農尚未開始種植蚵苗，所以這颱風也沒有做防颱準備，另外有民眾住宅屋頂7月時被凱米颱風侵襲，屋頂仍待修繕中，也有民眾得知颱風即將襲台，加緊趕工修繕鐵門。 強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續微增強，暴風圈也有擴大趨勢，嘉義東石漁港有蚵農表示，7月的強颱後，大部分蚵農尚未開始種植蚵苗，所以也沒有做防颱準備。記者黃仲裕／攝影 強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續微增強，暴風圈也有擴大趨勢，嘉義有民眾住家7月被凱米颱侵襲，鐵門被吹壞，利用樺加沙來襲前夕，加緊腳步修繕鐵門。記者黃仲裕／攝影

