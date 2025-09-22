停電也能行駛！高鐵「至尊雙翼型」5大亮點曝光 配合寧靜車廂採1設計

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，台灣高鐵透露新車有5大量店，包含新研發的「至尊雙翼型」空氣動力造型車鼻，可減少列車進出隧道的音爆，也可減少行駛阻力，2028年底全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

台灣高鐵新世代列車「N700ST」，以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考系統，是目前最先進、環保的車型。記者實際前往JR東海新幹線大井車輛基地直擊新車參考系統，台灣高鐵宣布新車新性能。

系統研發處高級工程師謝昀典指出，N700ST透過車頭流線型及車廂輕量化設計，採用最新材料科技打造車輛各種元件，使N700ST相較於700系車種，大幅減少約20%耗能。

颱風丹娜絲，導致7月6日高鐵嘉義路段跳電，深夜有3台高鐵列車斷電卡在軌道上，高鐵隨即進行搶修，後續在7月7日清晨陸續將旅客送抵目的地。

謝昀典指出，為預防類似事件發生，N700ST裝置備援鋰離子電池（自走電池），當列車行駛間遭遇緊急情況、無外部電力可供應的狀態下，可自力緩慢以時速30公里，駛離隧道或橋梁，至安全處所，最遠可走10公里，或提供原訂使用約30分鐘旅客服務設施運作，如車廂內緊急照明燈光、廁所沖水等。

新研發的「至尊雙翼型」（Dual Supreme Wing）空氣動力造型車鼻，謝昀典說明，為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音並減小行駛阻力，車頭燈面積加大，並採用LED燈泡，達到更節能的效果。

在降噪減震部分，現有的N700T型號，1、4、6、9、12節車廂設有半主動減震器，1、12節為前後車廂，第6節為商務艙，4、9節為集電弓車廂，其他車廂則是被動式減震器；新車N700ST則全面升級，在1、4、6、9、12車廂改為全主動減震器系統，以減少震動跟搖晃，其他車廂則改為半主動減震器。

新車N700ST採「車間全包覆設計」，使用橡膠海綿可隔絕風切噪音，可讓車廂內噪音減少約10%。謝昀典說，原本每節車廂中間間隔，並非全包覆起來，這樣的設計會造成紊流及噪音。為配合寧靜車廂政策，新車踩全包覆設計，減少車子運行時的摩擦及噪音產生，相對車廂通道及車廂內的噪音也會減少。

另外，緊急剎車距離也大幅縮短約20%，高鐵指出，現有的700T車型緊急煞車需要4公里的距離才能完全煞停，新車則減少20％的距離，變成3.2公里就能完全煞停，若遇到地震等緊急情況，可進一步保障旅客安全。

高鐵表示，第1組N700ST預計2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運，12組N700ST列車將於2028年底全數上線，預估尖峰發車能力將可提升約25%。

