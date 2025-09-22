國慶夜校作業和光雕投影活動 總統府周邊9/25起交管

因應「國慶夜校」作業和光雕投影活動，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護活動及工程施作期間交通安全，9月25日到10月11日將在總統府周邊道路實施交通管制。

台北市警察局交通警察大隊今天透過新聞稿表示，114年國慶籌備委員會訂於9月25日至26日、9月30日至10月1日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線作業等「國慶夜校」工作；另外，10月7日至10日執行光雕投影等活動。

為維護各項活動及工程施作期間的交通安全，交通警察大隊說，屆時將實施相關道路交通管制。

首先，「國慶夜校」部分，管制時間為9月25日深夜11時至9月26日凌晨4時；以及9月30日深夜11時至10月1日凌晨4時；10月1日深夜11時至10月2日凌晨4時。

交通警察大隊表示，管制範圍包括博愛路（不含）以東，忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路（不含）以南，公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北等，所圍區域。禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

其次，「LED主題視訊牆架設及光雕投影」部分，管制時間為9月25日晚間10時至10月11日清晨6時；管制範圍為凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街），禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

交通警察大隊呼籲，請駕駛人提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，應遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

