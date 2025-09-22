快訊

不斷更新／高雄5區放颱風假！竹縣台南也宣布了 強颱樺加沙撲台停班課一覽

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

國慶夜校作業和光雕投影活動 總統府周邊9/25起交管

中央社／ 台北22日電

因應「國慶夜校」作業和光雕投影活動，台北市警察局交通警察大隊今天表示，為維護活動及工程施作期間交通安全，9月25日到10月11日將在總統府周邊道路實施交通管制。

台北市警察局交通警察大隊今天透過新聞稿表示，114年國慶籌備委員會訂於9月25日至26日、9月30日至10月1日在總統府前及周邊道路實施參演單位夜間標線作業等「國慶夜校」工作；另外，10月7日至10日執行光雕投影等活動。

為維護各項活動及工程施作期間的交通安全，交通警察大隊說，屆時將實施相關道路交通管制。

首先，「國慶夜校」部分，管制時間為9月25日深夜11時至9月26日凌晨4時；以及9月30日深夜11時至10月1日凌晨4時；10月1日深夜11時至10月2日凌晨4時。

交通警察大隊表示，管制範圍包括博愛路（不含）以東，忠孝西路（含南線2車道）、襄陽路（不含）以南，公園路（不含）以西，愛國西路（不含）以北等，所圍區域。禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

其次，「LED主題視訊牆架設及光雕投影」部分，管制時間為9月25日晚間10時至10月11日清晨6時；管制範圍為凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街），禁止車輛通行，並視狀況彈性擴大管制範圍。

交通警察大隊呼籲，請駕駛人提前改道，管制區周邊勿任意違規停車，應遵守員警指揮疏導，避免造成管制區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間。

警察 國慶 總統府

延伸閱讀

中秋國慶出國注意！攜帶「含肉製品」返台最高可罰100萬元

台南大學連5年入選國慶禮賓接待 團員秀全新制服

主播歷練助攻 高市議員白喬茵接下國慶典禮主持重任

川習通話 總統府：國際情勢最新發展有關心也有掌握

相關新聞

停電也能行駛！高鐵「至尊雙翼型」5大亮點曝光 配合寧靜車廂採1設計

台灣高鐵2023年5月與日立東芝聯盟正式簽訂12組新世代列車組採購契約，新車型號確定將命名為「N700ST」，台灣高鐵透...

台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

衛福部健保署為緩解醫院急診壅塞，今年8月起推動「門診靜脈抗生素注射」（OPAT）政策。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫師李...

生病住院壓力大！明年全年累積住院健保自付額上限增8千元 元旦起調漲

衛福部最新預告「115年全民健康保險保險對象住院應自行負擔費用之最高金額」草案，由於每人平均國民所得增加，將提高同一疾病...

氣象署新增發布雙東大雷雨即時訊息 持續至19時30分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨。氣象署針對「屏東縣、台東縣」...

強颱樺加沙暴風襲台 嘉義民眾住宅加緊修繕腳步

強颱樺加沙暴風圈已進入恆春半島，強度仍持續增強，暴風圈也有擴大趨勢，根據氣象署最新颱風暴風圈侵襲機率，恆春和蘭嶼都達到1...

氣象署發布宜、花大雷雨即時訊息 持續至19時15分止

中央氣象署今表示，第18號颱風「樺加沙」及其外圍環流持續影響台灣，各地陸續出現短延時強降雨，今夜至明日花東及南部山區將進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。