台大急診爆滿！「走廊醫學」場景震撼 台大醫靠這招釋出600床

衛福部健保署為緩解醫院急診壅塞，今年8月起推動「門診靜脈抗生素注射」（OPAT）政策。衛福部資訊處長、台大醫院急診醫師李建璋今於臉書表示，感染相關疾病占了全院住院病人的3成以上，若能落實OPAT，以台大醫院2000多床來看，如能讓這類病人平均縮短一天住院，就等於每天釋出將近600張床位。

今年8月起，健保署將門診靜脈抗生素治療納入給付，病患打抗生素不必住院，只要到門診注射，每次療程5天，健估算每年約20萬人因感染症住院，若有1成可轉為門診治療，約2萬人受惠。

李建璋說，為了不讓自己和臨床實務脫節，他每個月仍會利用假日，抽出一到二天回到急診支援，昨天碰到了一場空前的盛況，留觀病人有130多位，已經擠到台大醫院院史館前的大廳，一進門兩排全是病人。這樣「走廊醫學」的場景，在高齡化社會下其實早已司空見慣，但如此的情況還是特別震撼。

李建璋說，花了3個多小時完成了所有迴診，總共看了45位病人，其中有12位順利回家，有6位病人符合條件，可以轉到門診接受抗生素治療(OPAT)。最後，實際上有4位病人願意接受這個方案。如果這4位病人留下住院，至少會占用超過40個人日的住院床位；但透過OPAT，他們下午就能直接返家，加上院內再釋出5、6床，結果是大廳兩側的病人幾乎清空，這種成就感真的無以言喻。

目前OPAT僅限於急診部分較輕微的疾病，但實際操作後，李建璋覺得，它的潛力遠比想像大。過去傳統觀念認為菌血症抗生素必須打滿14天，但現在治療觀念已經修正，只要病情穩定、退燒超過48小時，就能降階治療甚至口服。這樣的時機正是病人可以返家、改由OPAT的最佳切點。

事實上，感染相關疾病占了全院住院病人的3成以上。以台大醫院2000多床來看，如果能讓這類病人平均縮短一天住院，就等於每天釋出將近600張床位。縮短住院日數，遠比增聘護理師還要能增加有效床位。

然而， 如果要擴大讓住院病人也可以轉OPAT，必須克服三個人性與制度慣性。

第一，對年長病人來說，住院環境舒適而安全，一旦排上床位就會覺得那是「權利」，要他返家治療往往有抗拒。急診則不同，環境擁擠不適，接受OPAT治療的意願相對高。 第二，對主治醫師來說，住院轉OPAT並非沒有風險，一旦病人在門診治療過程中惡化，責任就必須由決策的醫師承擔，而病人如果留在醫院住院，風險則是由整個醫療團隊共同分攤。 第三，對醫院而言，如果沒有補償機制，病人減少住院會直接影響收入。因此，病人的感受和溝通也很重要，OPAT不能只強調對醫療系統和醫院營運的好處，事實上研究已經證明，對病人也是有直接好處的，病人在家裡可以減少院內感染的機會，老人家在家也不會發生譫妄的情況，還有在家裡的活動自理，也會加速疾病後的康復。

