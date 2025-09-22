中秋國慶出國注意！攜帶「含肉製品」返台最高可罰100萬元

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
關務署再次呼籲民眾，海外旅遊回國時，千萬不要違規攜帶含肉月餅、火腿腸、含肉烘焙製品等應施檢疫物品。財政部關務署／提供
關務署再次呼籲民眾，海外旅遊回國時，千萬不要違規攜帶含肉月餅、火腿腸、含肉烘焙製品等應施檢疫物品。財政部關務署／提供

今年中秋節及國慶日適逢連續假期，預期將出現大批出國旅遊人潮，財政部關務署22日再次提醒，出國旅遊的民眾，切勿攜帶含肉製品等應施檢疫物回國，以免觸法受罰，同時境外親友攜帶或寄送這些含肉製品，一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，同樣也會開罰。

關務署指出，近期西非馬利共和國爆發非洲豬瘟疫情，顯示國際疫情仍十分嚴峻，根據紀錄，中秋假期一向是海關查獲違規輸入豬肉製品高峰，今年適逢中秋國慶連假，出國旅遊人數將大幅增加，希望民眾不要存有僥倖心態，攜帶含肉製品回國。

為守護國產豬，海關持續與農業部動植物防疫檢疫署（下稱防檢署）等查緝機關合作，針對自非洲豬瘟疫區入境旅客行李及進口快遞貨物、郵包全面執行X光儀器檢查，並加強查驗來自疫區高風險國家貨物。今年統計至22日為止，海關已查獲豬肉及其製品共745件630公斤，其中以旅客查獲520件332公斤最多，快遞貨物42件166公斤及郵包183件132公斤次之，查獲來源地主要為中國大陸（含香港及澳門），物品以豬肉火腿腸、豬蹄筋及月餅等含豬肉烘焙製品為大宗。

關務署再次呼籲民眾，海外旅遊回國時，千萬不要違規攜帶含肉月餅、火腿腸、含肉烘焙製品等應施檢疫物品，同時也請提醒境外親友切勿攜帶或寄送這些應檢疫物品，一旦遭查獲攜帶疫區豬肉製品入境，主管機關依規定首次可開罰新臺幣20萬元罰鍰，再次違規最高將處以100萬元，請民眾切勿以身試法，期盼全民一起守護非洲豬瘟防疫成果，共同維護我國農畜產業。

