新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾
「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。並於日前在當地AMC電影院放映優選作品《七股光電啟示錄》與《當轟隆隆聲再響起時》，兩部作品不僅感動波士頓當地觀眾，也向國際觀眾展現台灣紀錄片的動人力量。
新北市新聞局副局長謝麗蘭率團赴美，與導演黃淑梅、林怡靚出席映後座談。謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎已邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。「新北日」也象徵新北市持續深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。
《七股光電啟示錄》由黃淑梅導演拍攝，探討能源政策下的生態變遷與地方衝擊，她感謝新北市紀錄片獎給予創作空間與資源，讓作品有機會跨海播映。林怡靚導演則以《當轟隆隆聲再響起時》，與共同導演林煥文重現1970年代台灣機車特技隊的風華，珍貴影像也藉由這次影展，得以與世界對話。
波士頓台灣影展今年以「Entanglement」為主題，共安排了7個場次10部台灣電影放映，開幕式則選在波士頓美術館（MFA Boston）舉辦，新北日映後座談互動熱烈。除了實體放映外，也在9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。
新聞局表示，新北市紀錄片獎積極拓展國際視野，今年也首度於加拿大「溫哥華台灣電影節」展映7部優選作品。另外新聞局團隊也拜訪美國麻州影視辦公室（Massachusetts Film Office）、參訪哈佛大學電影資料館（Harvard Film Archive），觀摩當地協拍與場館運作，為新北未來影視推動取經，持續打造新北成為影像創作友善城市與國際合作基地。
更多活動資訊請上新北市紀錄片獎官網：https://www.doc.ntpc.gov.tw，或臉書搜尋「感動，無所不在！」。
