嘉縣國中男生9月納入HPV疫苗接種 約2600人受惠

嘉義縣配合國民健康署擴大公費HPV疫苗保護傘，9月起將國中二年級男學生納入接種對象，與女生同步享有預防保護，預計於10月中旬完成入校接種作業，預估約2600名學生受惠。

衛生局今天發布新聞稿說，嘉義縣實施國中免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗政策，迄今已邁入第14年，累計超過2萬名學生完成接種，整體接種率維持9成以上。

衛生局表示，據統計每個人一生中有高達8成的機率可能感染HPV，男性感染後亦有機率罹患口咽癌、肛門癌、陰莖癌等疾病。HPV疫苗除可有效預防女性子宮頸癌外，亦能降低男性罹患多種癌症風險。

考量首次開放男生接種疫苗，嘉義縣衛生局長趙紋華邀請嘉義長庚醫院副院長蕭政廷共同錄製衛教影片，提供校園衛教降低學生疑慮及提升對HPV疫苗的認知。

蕭政廷表示，過去接種HPV疫苗未發生重大事故，請家長及同學不用擔心，並且鼓勵接種預防感染HPV病毒，提升全民健康防護力。

趙紋華指出，HPV感染沒有性別之分，接種疫苗是預防HPV相關癌症與疾病的有效方法，應於青少年時期及早施打，同時搭配「安全性行為」與「女性定期接受子宮頸抹片檢查」三道防線，建立完整防護網，有助遠離HPV的威脅，讓保護更完整，共同為孩子建立防癌保護傘。

