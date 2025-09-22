波士頓台灣影展「新北日」優選紀錄片感動觀眾

快訊

中央社／ 新北22日電

波士頓台灣影展」首度策劃「新北日」專場活動，放映兩部新北市紀錄片獎優選作品，不僅感動當地觀眾，也向國際觀眾展現台灣紀錄片的動人力量。

新北市政府今天發布新聞稿指出，波士頓台灣影展於當地時間9月19日至25日期間，安排了7個場次10部台灣電影放映，開幕式選在波士頓美術館（MFABoston）舉辦。

市府表示，波士頓台灣影展首度策劃「新北日」專場活動，於台灣時間9月22日，在當地AMC電影院放映「七股光電啟示錄」與「當轟隆隆聲再響起時」等兩部新北市紀錄片獎優選作品。

新北市新聞局副局長謝麗蘭與導演黃淑梅、林怡靚組團赴美，並出席映後座談，也將在9月26日至10月12日期間舉行線上放映，讓台灣影像故事被更多人看見。

謝麗蘭表示，新北市紀錄片獎已邁入第15年，累計扶植超過150部作品，陪伴無數導演從新北出發走向國際。「新北日」也象徵新北市持續深化與國際紀錄片影展交流的決心，未來持續推動跨國交流與合作，讓國際觀眾透過紀錄片，看見台灣、看見新北。

