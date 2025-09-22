台泰簽署AI醫療驗證合作 加速智慧醫療商品化

快訊

中央社／ 台北22日電

智慧醫療成趨勢，台灣、泰國簽署合作備忘錄，攜手4家臨床AI取證驗證中心啟動跨國驗證，除了在台灣醫院啟動AI模型驗證合作，將建立泰國試點驗證場域，加速智慧醫療商品化。

衛生福利部資訊處今天與泰國瑪希敦大學（MahidolUniversity）正式簽署合作備忘錄（MOU），共同啟動跨國驗證合作，盼解決人工智慧（AI）醫療模型取證挑戰。這套創新外部驗證機制不僅在台灣是首創，在國際上也是突破性嘗試，合作聚焦在醫療人工智慧模型驗證。

瑪希敦大學將推薦醫療AI模型在具備跨域驗證與聯邦學習機制資格的台灣醫院進行驗證，台灣醫院同步將與瑪希敦大學附屬醫院合作，在泰國設立AI模型驗證試點，進一步推動國際跨域驗證合作。由台灣或泰國廠商開發醫療AI模型可在雙方醫院進行付費驗證，條件由雙方協議決定。

台泰合作將專注運用衛福部資訊處所設立的聯邦學習中心，作為跨國驗證合作的核心樞紐。資訊處今天透過新聞稿表示，未來聯邦學習平台將連結4家「臨床AI取證驗證中心」，允許多個機構在不共享資料情況下協同訓練模型，提升資料隱私和安全性，增強模型泛化能力與穩定性。

資訊處提到，由於資料不會在機構之間傳輸，因此在傳輸過程中資料洩露的風險最小化。機構可以利用自己的計算資源進行訓練，減少對集中式高性能計算基礎設施的需求，對於跨國合作具有高度推動利基。透過政府主導與民間整合，幫助台灣逐步發展成為全球智慧醫療的創新基地。

衛福部去年起補助成立4家「臨床AI取證驗證中心」，成功建構符合國際FHIR標準的跨中心醫學資料庫，並搭建支援聯邦學習的AI訓練平台。讓醫療AI開發商及學術研究團隊能使用更大規模且更符合台灣人群特性數據進行驗證，提升AI應用的品質。

