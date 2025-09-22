今年鰻魚大豐收價格合理 正是吃鰻的大好時機

今年鰻魚大豐收，從原本1、2千噸增加至3700噸且品質佳，受銷日數量減少，鰻價下跌，正是吃鰻大好時機，為鼓勵國人多吃高營養鰻魚，雲林縣府和第二鰻蝦生產合作社今天促銷鰻魚，並透過「口湖海味學—小村鰻步」食魚教育，深入挖掘漁民故事與產業鏈，結合主廚料理，期為雲林鰻魚注入新活力。

雲林口湖鄉鰻魚產量占全國之冠，今年鰻魚大豐收加上日本外銷訂單減少，鰻價只有往年一半左右，價格親民，國人可以最便宜價格，享用品質最佳的台灣鰻。雲林縣第二鰻蝦生產合作社今天在縣府舉行食魚教育發表會，邀請大廚廖柏栓以白鰻、蒲燒鰻、生鰻等食材製作10道經典鰻魚料理。

第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達指出，過去鰻魚主要外銷日本，國人較少吃鰻魚，因外銷市場縮減，這幾年積極開拓國內市場，國人已逐漸了解鰻魚的好處及吃法，期盼透過行銷推廣、食魚教育讓更多人愛上鰻魚。

林欲達說，去年鰻苗捕獲量大增，每尾從1、200元跌到剩幾十元，放養量增加，鰻魚大豐收，加上日本物價漲加上日圓貶值，鰻魚訂單減少約5成，鰻價也只有往年一半，來口湖保證能以最便宜價格買到高品質鰻魚。

副縣長謝淑亞表示，中秋送禮，鰻魚是中秋送禮或自用的首選，口湖鰻魚養殖量占全國逾6成，得天獨厚，養殖技術精進，品質有保證，深受日本等外銷市場青睞，創造年產值達12億元，想吃品質一流的鰻魚趁現在。

農業處副處長蔡耿宇指出，鰻魚營養價值高，業者近年積極開拓內銷市場，期待國人也能享用營養好吃的鰻食料理，今年進一步推出食魚教育，包括優化食魚場域，與台灣版食通信刊物合作出版「口湖海味學—小村鰻步」，透過刊物讓大家知道鰻魚養殖過程，結合鰻魚料理美食，讓大家愛上鰻魚。 鰻魚料理多樣化，尤其香Q滑嫩的口感，營養又高，是日常美食最佳食材。記者蔡維斌／攝影 為鼓勵國人多吃鰻魚，雲林縣口湖第二鰻蝦合作社與縣府攜手推廣鰻魚。記者蔡維斌／攝影 鰻魚料理多樣化，尤其香Q滑嫩的口感，營養又高，是日常美食最佳食材。記者蔡維斌／攝影 主廚製作超好吃也是民眾最愛的鰻魚飯，鰻香傳滿屋。記者蔡維斌／攝影 主廚教大家製作鰻魚料理，一場實用的食魚教育上場。記者蔡維斌／攝影

