北市抽驗散裝飲冰品104件 初抽27件違規

中央社／ 台北22日電

把關消暑食品安全，北市衛生局今天發布今年第3波抽驗冰品及配料結果，其中驗飲冰品104件，初抽27件違規，複抽仍有8件違規；驗配料15件則有1件愛玉驗出不得檢出防腐劑。

衛生局召開例行記者會指出，為確保炎夏消暑冰品食用安全，4月下旬起抽驗散裝飲冰品及配料，第3波共抽驗119件。

衛生局說，飲冰品部分抽驗冰品、食用冰塊、飲料等104件，依類別檢驗食品中的沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7等微生物的衛生標準，以及檢驗蘆薈素、β硝基丙酸等；初抽有27件不合格。對比104件樣本數，占比近2成6。

衛生局說，通知業者改善後複抽，仍有8件不合格，依違反食品安全衛生管理法規定，處分製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

其次，衛生局另外抽驗愛玉、仙草、粉粿、紅豆、椰果等配料共15件，視產品性質檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑等，結果有1件愛玉產品檢出己二烯酸防腐劑，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，除要求業者下架，並移請產品來源的桃園市衛生局依權責辦理。

針對檢驗內容，衛生局補充，腸桿菌科是監測水、飲冰品及食品衛生，或是製程有無衛生缺失的指標；若超標，顯示製程的衛生狀況、食材、器具及包裝可能發生污染，或因工作人員的個人衛生狀況不佳所致；常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，會影響品質、縮短保存期限。

另外，己二烯酸是一種常見的防腐劑，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，藉此延長保存期限，但不可隨意添加在食物中或過量使用。

衛生局 冰品 抽驗

相關新聞

新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾

「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動...

強颱「樺加沙」威力大　花東高屏豪雨警戒 恆春屏東風力恐達紅色燈號

根據中央氣象署今天17時最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續靠近，目前在距離鵝鑾鼻南方約270公...

今年鰻魚大豐收價格合理 正是吃鰻的大好時機

今年鰻魚大豐收，從原本1、2千噸增加至3700噸且品質佳，受銷日數量減少，鰻價下跌，正是吃鰻大好時機，為鼓勵國人多吃高營...

室內高溫悶熱...大量流汗恐致熱傷害 醫師提出三大預防要訣

今年第18號強烈颱風「樺加沙」來襲，氣象署預估今日白天至周三為最接近台灣時段，受到颱風外圍環流沉降影響，台北市、新北市及...

教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，縣政府交通處表示，考量教師節連假為國人相當重視的節日之一，依據往年經驗，預...

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症、過動症有...

