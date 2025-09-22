北市抽驗散裝飲冰品104件 初抽27件違規

把關消暑食品安全，北市衛生局今天發布今年第3波抽驗飲冰品及配料結果，其中驗飲冰品104件，初抽27件違規，複抽仍有8件違規；驗配料15件則有1件愛玉驗出不得檢出防腐劑。

衛生局召開例行記者會指出，為確保炎夏消暑冰品食用安全，4月下旬起抽驗散裝飲冰品及配料，第3波共抽驗119件。

衛生局說，飲冰品部分抽驗冰品、食用冰塊、飲料等104件，依類別檢驗食品中的沙門氏菌、腸桿菌科、大腸桿菌、大腸桿菌O157：H7等微生物的衛生標準，以及檢驗蘆薈素、β硝基丙酸等；初抽有27件不合格。對比104件樣本數，占比近2成6。

衛生局說，通知業者改善後複抽，仍有8件不合格，依違反食品安全衛生管理法規定，處分製造業者新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

其次，衛生局另外抽驗愛玉、仙草、粉粿、紅豆、椰果等配料共15件，視產品性質檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑等，結果有1件愛玉產品檢出己二烯酸防腐劑，不符食品添加物使用範圍及限量暨規格標準，除要求業者下架，並移請產品來源的桃園市衛生局依權責辦理。

針對檢驗內容，衛生局補充，腸桿菌科是監測水、飲冰品及食品衛生，或是製程有無衛生缺失的指標；若超標，顯示製程的衛生狀況、食材、器具及包裝可能發生污染，或因工作人員的個人衛生狀況不佳所致；常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，會影響品質、縮短保存期限。

另外，己二烯酸是一種常見的防腐劑，可抑制食品中黴菌及酵母菌生長，藉此延長保存期限，但不可隨意添加在食物中或過量使用。

