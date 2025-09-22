快訊

室內高溫悶熱...大量流汗恐致熱傷害 醫師提出三大預防要訣

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
衛福部公布熱傷害就診統計人次數，截至9月21日，總計341人次，呼籲民眾注意防暑。本報資料照片
今年第18號強烈颱風「樺加沙」來襲，氣象署預估今日白天至周三為最接近台灣時段，受到颱風外圍環流沉降影響，台北市、新北市及台中市出現高溫炎熱天氣，預警達到橙色燈號等級。衛福部公布熱傷害就診統計人次數，截至9月21日，總計341人次，節氣將進入秋分，但天氣仍相當熱，衛福部呼籲民眾注意防暑。

台安醫院急診醫學科主任韓昌旺表示，9月開學之後，因熱傷害就診的人數有增加趨勢，有些患者是學生，在學校上體育課忽略了防曬、補水，出現頭暈、惡心症狀而就醫。雖然時節進入秋季，不少人輕忽高溫發生的可能性而造成熱傷害，包括待在室內也會因高溫悶熱導致大量流汗。

韓昌旺指出，兒童因身體散熱能力較差，且活動量大、過度投入遊戲，忽略補充水分和休息，是熱傷害的高危險群。另外，熱傷害也會發生在室內，特別是通風不良、濕熱的環境中。天氣漸涼，有些人以為進入秋天，少做了防暑措施；「秋老虎」高溫威力不容小覷，有時甚至比夏日更炎熱。

除了正在發育的學童，65歲以上長者也是熱傷害的高危險群，有些長輩習慣早上出門運動，接著到市場買菜，然後再回家休息、進食。「菜市場環境悶熱，即使沒有直接日曬，體溫也無法有效散熱。」韓昌旺說，診間偶爾會有買菜昏倒送急診的長輩，一整個早上都沒有吃東西、喝水，發生熱衰竭或中暑。

韓昌旺提醒，「口渴是缺水的緊報」，不要等到口渴才喝水，出門也要隨身攜帶水瓶，每隔15至30分鐘喝水，少量多次地小口飲用。千萬不要一口氣大量灌水，身體的吸收速度跟不上，就會啟動強迫排水的機制，一下子排尿都排光了。

秋老虎發威，韓昌旺建議預防熱傷害的三要訣：保持涼爽、做好防曬、補充水分。如果有頭暈、惡心、口乾舌燥症狀，或是尿液減少、無法排汗，因盡快轉移到陰涼透風處，並補充水分、運動飲料；勿攝取含糖飲料，避免身體流失更多的水分。

保持涼爽：穿著寬鬆、透氣性能良好、色淺的衣服。

做好防曬：搭配陽傘、寬邊帽、太陽眼鏡等，加強個人防護。

補充水分：少量多次飲用，避免一次大量補充，以防電解質失衡。

高溫 防曬

相關新聞

新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾

「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動...

今年鰻魚大豐收價格合理 正是吃鰻的大好時機

今年鰻魚大豐收，從原本1、2千噸增加至3700噸且品質佳，受銷日數量減少，鰻價下跌，正是吃鰻大好時機，為鼓勵國人多吃高營...

室內高溫悶熱...大量流汗恐致熱傷害 醫師提出三大預防要訣

今年第18號強烈颱風「樺加沙」來襲，氣象署預估今日白天至周三為最接近台灣時段，受到颱風外圍環流沉降影響，台北市、新北市及...

教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，縣政府交通處表示，考量教師節連假為國人相當重視的節日之一，依據往年經驗，預...

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症、過動症有...

醫美新規限制動刀 美容醫學會肯定政策

針對衛福部近日因醫美手術致死，要求醫美執業醫師需完成PGY（畢業後一般醫學訓練），加上侵入性手術要由大外科醫師操作，美容醫學醫學會常務理事王修含22日出席醫美活動時強調，非常贊成衛福部的政策，甚至認為

