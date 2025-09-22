今年第18號強烈颱風「樺加沙」來襲，氣象署預估今日白天至周三為最接近台灣時段，受到颱風外圍環流沉降影響，台北市、新北市及台中市出現高溫炎熱天氣，預警達到橙色燈號等級。衛福部公布熱傷害就診統計人次數，截至9月21日，總計341人次，節氣將進入秋分，但天氣仍相當熱，衛福部呼籲民眾注意防暑。

台安醫院急診醫學科主任韓昌旺表示，9月開學之後，因熱傷害就診的人數有增加趨勢，有些患者是學生，在學校上體育課忽略了防曬、補水，出現頭暈、惡心症狀而就醫。雖然時節進入秋季，不少人輕忽高溫發生的可能性而造成熱傷害，包括待在室內也會因高溫悶熱導致大量流汗。

韓昌旺指出，兒童因身體散熱能力較差，且活動量大、過度投入遊戲，忽略補充水分和休息，是熱傷害的高危險群。另外，熱傷害也會發生在室內，特別是通風不良、濕熱的環境中。天氣漸涼，有些人以為進入秋天，少做了防暑措施；「秋老虎」高溫威力不容小覷，有時甚至比夏日更炎熱。

除了正在發育的學童，65歲以上長者也是熱傷害的高危險群，有些長輩習慣早上出門運動，接著到市場買菜，然後再回家休息、進食。「菜市場環境悶熱，即使沒有直接日曬，體溫也無法有效散熱。」韓昌旺說，診間偶爾會有買菜昏倒送急診的長輩，一整個早上都沒有吃東西、喝水，發生熱衰竭或中暑。

韓昌旺提醒，「口渴是缺水的緊報」，不要等到口渴才喝水，出門也要隨身攜帶水瓶，每隔15至30分鐘喝水，少量多次地小口飲用。千萬不要一口氣大量灌水，身體的吸收速度跟不上，就會啟動強迫排水的機制，一下子排尿都排光了。

秋老虎發威，韓昌旺建議預防熱傷害的三要訣：保持涼爽、做好防曬、補充水分。如果有頭暈、惡心、口乾舌燥症狀，或是尿液減少、無法排汗，因盡快轉移到陰涼透風處，並補充水分、運動飲料；勿攝取含糖飲料，避免身體流失更多的水分。

保持涼爽：穿著寬鬆、透氣性能良好、色淺的衣服。 做好防曬：搭配陽傘、寬邊帽、太陽眼鏡等，加強個人防護。 補充水分：少量多次飲用，避免一次大量補充，以防電解質失衡。

商品推薦