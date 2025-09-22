快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，預估連假會有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路。本報資料照片
教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，預估連假會有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路。本報資料照片

教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，縣政府交通處表示，考量教師節連假為國人相當重視的節日之一，依據往年經驗，預估連假期間會有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路，多搭乘大眾運輸工具。

國5南下車多時段在27日清晨5時至下午5時，28日清晨5時至下午3時；北上車多時段28日上午10時至晚上9時，29日上午8時至晚上9時。蘇花改南下車多時段27日清晨6時至中午12時，北上車多時段29日中午11時至下午4時。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，這次連假提供84條國道客運路線享平日優惠或原票價6至85折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

建議到宜蘭遊客可以購買「宜蘭好行3日券」，每張票券售價299元，票券即買即用，連續使用72小時，民眾可持未綁定任何Tpass方案的電子票證至國道客運售票處，南港轉運站、市府轉運站、臺北轉運站、板橋轉運站、科技大樓站、礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站購買，使用搭乘範圍包含北宜通勤國道客運、台鐵鳳鳴臨時站至和平及縣內市區公車。

縣政府開放7所國中小學共298個車位，提供民眾停車，包括中華國中、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小。

連假期間適逢9月26、27及28日蘭陽媽祖文化節，遶境以台9線公路為主軸往南至各鄉鎮市宮廟參拜與發放平安符，沿線將實施交通管制，提醒民眾留意管制時段及路段，並請遵守現場勤務人員指揮，維護行車安全。

國道客運 連假 教師節

延伸閱讀

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

教師節「風格優雅派對」登場 守讓堂打造專屬老師時光

928教師節倒數計時！送禮溫度計十大推薦

看3小時電影、連假塞車狂憋尿？網推吃一盒糖「完全沒尿意」專科醫曝原因

相關新聞

新北市紀錄片獎登上國際舞台 「新北日」感動波士頓觀眾

「新北市紀錄片獎」今年與「波士頓台灣影展」深化合作，首度策畫「新北日」（New Taipei City Day）專場活動...

強颱「樺加沙」威力大　花東高屏豪雨警戒 恆春屏東風力恐達紅色燈號

根據中央氣象署今天17時最新資料顯示，第18號強烈颱風「樺加沙」（RAGASA）持續靠近，目前在距離鵝鑾鼻南方約270公...

今年鰻魚大豐收價格合理 正是吃鰻的大好時機

今年鰻魚大豐收，從原本1、2千噸增加至3700噸且品質佳，受銷日數量減少，鰻價下跌，正是吃鰻大好時機，為鼓勵國人多吃高營...

室內高溫悶熱...大量流汗恐致熱傷害 醫師提出三大預防要訣

今年第18號強烈颱風「樺加沙」來襲，氣象署預估今日白天至周三為最接近台灣時段，受到颱風外圍環流沉降影響，台北市、新北市及...

教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，縣政府交通處表示，考量教師節連假為國人相當重視的節日之一，依據往年經驗，預...

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症、過動症有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。