教師節3天連假車潮湧現時間曝 預估國5單日雙向交通7萬輛次以上

教師節連假從9月27日至29日，周六起共3天，縣政府交通處表示，考量教師節連假為國人相當重視的節日之一，依據往年經驗，預估連假期間會有大量車潮湧上國道，國5單日雙向交通量預估達7萬輛次以上，請用路人避開尖峰時段或行駛替代道路，多搭乘大眾運輸工具。

國5南下車多時段在27日清晨5時至下午5時，28日清晨5時至下午3時；北上車多時段28日上午10時至晚上9時，29日上午8時至晚上9時。蘇花改南下車多時段27日清晨6時至中午12時，北上車多時段29日中午11時至下午4時。

為鼓勵民眾搭乘國道客運，這次連假提供84條國道客運路線享平日優惠或原票價6至85折、10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

建議到宜蘭遊客可以購買「宜蘭好行3日券」，每張票券售價299元，票券即買即用，連續使用72小時，民眾可持未綁定任何Tpass方案的電子票證至國道客運售票處，南港轉運站、市府轉運站、臺北轉運站、板橋轉運站、科技大樓站、礁溪轉運站、宜蘭轉運站、羅東轉運站購買，使用搭乘範圍包含北宜通勤國道客運、台鐵鳳鳴臨時站至和平及縣內市區公車。

縣政府開放7所國中小學共298個車位，提供民眾停車，包括中華國中、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小。

連假期間適逢9月26、27及28日蘭陽媽祖文化節，遶境以台9線公路為主軸往南至各鄉鎮市宮廟參拜與發放平安符，沿線將實施交通管制，提醒民眾留意管制時段及路段，並請遵守現場勤務人員指揮，維護行車安全。

商品推薦