醫美禁「直美」、執刀限大外科 醫界籲更嚴標準

醫美亂象頻傳，衛福部擬禁「直美」、執刀限大外科，醫界樂見其成，即使看似無害的注射治療也有中風或失明風險，至少2年PGY訓練可確保醫師具備基本知識，甚至應訂更嚴格條件。

近來發生多起醫美死亡事故，衛福部推動改革，研擬「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」修法，擬禁止一畢業就從事醫美，杜絕「直美」亂象，執刀醫師強制要求具備「大外科」資格，將公開不良紀錄，防杜規避查詢，新制最快今年底上路。

中華民國美容醫學醫學會常務理事王修含今天出席記者會，會前接受媒體聯訪時表示，過去外界對醫美的認識比較單純，事實上，除了效果以外，在醫美過程中，安全性始終是最為重要的，衛福部如今對醫美分級管理的要求，對於提高醫美安全性確實具有很大的幫助。

王修含說，針對光電和注射治療，未來執行醫師資格要求，必須經過至少2年的一般醫學訓練（PGY），可以保障醫師在基本醫學知識上有一定的積累，「甚至還可以再進一步設定更嚴格條件」，因為PGY階段的訓練不一定完全涵蓋醫美相關的專業知識。

王修含提到，光電與注射治療看似危險性相對較低，事實上，仍然需要執行醫師掌握重要專業技能，包含如何判斷病灶、選擇適當的波長；在進行注射時，應避免傷及重要血管，從而降低失明或中風等風險。

對於美容醫學中的手術治療，衛福部要求醫師必須具有「大外科」專業背景，包含一般外科、整形外科、眼科、皮膚科以及耳鼻喉科等領域的基礎訓練。這樣的規範可以確保醫師擁有足夠的知識和技能，執行外科手術時能夠保障病人安全。

王修含提醒，即使是美容醫學的雷射治療，侵入性相對較小，仍需要醫師了解如何進行無菌操作，並掌握相應的基本技術，以避免對病人安全造成威脅。衛福部對醫美領域改革決心，可提高安全性，尤其是對民眾的保障，具有非常重要的意義。

安全醫美，除了從醫師資格管理，資訊透明也非常重要，王修含以施打肉毒為例，韓國政府已將成分注意事項放入衛教手冊警語為例，倡議醫美應該從「結果導向」走向「知識導向」，呼籲政府端訂立業界標準規範，讓成分、風險警語、禁忌症與常見副作用等供民眾查驗了解。

商品推薦