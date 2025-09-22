快訊

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
「華盛頓郵報」報導，川普政府計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症、過動症有關。基層藥師協會理事長沈采穎說，「Tylenol」成分為乙醯氨酚，用途非常廣泛，國內沒有相關限制，請孕婦用藥前應充份諮詢醫師或藥師。示意圖。本報資料照片
「華盛頓郵報」報導，美國總統川普計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症過動症有關。報導引述四位知情人士的說法指出，聯邦衛生官員預期將警告孕婦，在懷孕初期三個月內應避免使用泰諾，除非因發燒需要。基層藥師協會理事長沈采穎說，「Tylenol」成分就是乙醯氨酚，用途非常廣泛，國內目前沒有相關限制，請孕婦不需過度擔心，建議用藥前應充份諮詢醫師或藥師。

康寧醫院院長尹長生說，「Tylenol」（泰諾）成分為乙醯氨酚，上市已有數十年，用量非常大，為目前最安全的緩解發燒、感冒、止痛藥品，如果連乙醯氨酚都禁止，他憂心孕婦恐無藥可用，建議待美國進一步清楚說明。

三總精神醫學部主治醫師葉啟斌說，以自閉症來說，致病原因非常多元及複雜，包括遺傳、環境毒物、疾病、藥品使用等；藥物方面可能有血清素等抗憂鬱劑、抗癲癇藥物、止痛藥乙醯氨酚等，或孕婦在懷孕時承受過多壓力，或懷孕前患有創傷後壓力症候群，或吸菸、喝酒、未注意營養、糖尿病等，或是新生兒低出生體重等均可能引發孩子自閉症。

葉啟斌指出，使用藥物非引發自閉症的唯一因素，其他原因也須一併考慮，以往孕婦使用乙醯氨酚類藥品風險不高，是被允許使用的，若美國宣布需加註警語，醫師應開始尋找替代藥物，孕婦於用藥前也應充份諮詢醫師。

藥師公會全聯會副發言人、藥師王明媛說，依美國食品藥物管理局（FDA）針對孕婦提出「Tylenol」（泰諾）警語所依據研究，為一份針對6萬名孕婦順利生產後進行電話調查，發現孕婦在懷孕期間使用Tylenol，與孩童出生6個月後確診過動症、或有使用治療過動症藥物（Ritalin）、或孩童7歲時疑似有過動症的情形有其關聯性，因此，建議孕婦於孕期全程使用時的提醒且加註警語。

王明媛說，但該研究雖指出「Tylenol」（乙醯氨酚）可能與孩子過動症有關，但研究也有其限制，因該研究不會直接要求孕婦吃乙醯氨酚成份的藥品再進行研究，而是採回溯性研究方法，因此，無法看出用藥劑量、吃多久等情形，以如此研究方式得出的結論，一切還有待商榷。

孕婦 自閉症 過動症

