醫美新規限制動刀 美容醫學會肯定政策

針對衛福部近日因醫美手術致死，要求醫美執業醫師需完成PGY（畢業後一般醫學訓練），加上侵入性手術要由大外科醫師操作，美容醫學醫學會常務理事王修含22日出席醫美活動時強調，非常贊成衛福部的政策，甚至認為只有完成PGY還不夠，例如進行雷射等手術時，最好還是有部分「大外科」的訓練來操刀。他指出，醫學會都有相關進修管道，可供執業醫師參考。

醫學會挺醫美新規

近來醫美糾紛、亂象叢生，衛福部長石崇良21日宣布，未來執行較低風險的針劑、雷射兩類相關手術，執行醫師需要完成兩年PGY（畢業後一般醫學訓練）後才能操作；具有侵入性的手術，如隆乳、削骨等則限定「大外科」醫師，也就是取得外科專科訓練與證書的醫師才能執行。

另外，超高風險如大範圍拉皮、抽脂者，更需要特定專科或次專科醫師，如整形外科、頭頸部專科等才能操作。美容醫學醫學會常務理事王修含22日出席活動時受訪說，醫學生受訓的過程，從就學、畢業到PGY，還有專科醫生的訓練過程相當漫長，最重要的就是確保治療安全與有效果，因此他很贊成衛福部的決議。

最好經大外科訓練

「衛福部新規可能還有點保守！」王修含指出，也許衛福部有經過一些權衡考量，但他認為除了要完成PGY以外可能還不夠，因為PGY的過程並沒有醫美相關的訓練，而大外科包括一般、整形外科，眼科、皮膚科等都有不同訓練，最好還是有接受過部分大外科的訓練再執業，了解手術的必要操作，才能確保民眾安全。

王修含說明，手術房有很多無菌操作，若沒有經過大外科訓練，可能會對一些基本步驟不熟悉，例如光電治療時如何判斷病友的病兆、哪些重要血管不能進行注射；至於新制是否會對醫美產業造成衝擊？王修含認為不會，因為這些資格都是可以透過後來的訓練補上的，相關醫學會也有各種進修管道可供參考。

圖說：針對衛福部對醫美診所進行手術的新分級規定，美容醫學醫學會常務理事王修含22日受訪時強調非常好。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦