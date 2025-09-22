影／藍營批耍賴 交通部籲：地方承擔責任與中央攜手推動捷運建設

立委楊瓊瓔、羅智強、林沛祥、顏寬恒、廖偉翔及台中市議會國民黨團，今天針對台中捷運藍線115年中央補助款只核列1.69億元，至交通部舉辦陳情記者會。交通部長陳世凱今天至花蓮視察樺加沙颱風台9線防颱整備情形，由次長伍勝園代表接受台中市地方民意代表陳情書。

交通部表示，因財劃法修法後，地方統籌分配款大增，交通部115年提報行政院之公共建設預算原為2200億，行政院僅核列1101億元，短少1099億元，補助地方的能量勢必受限。

交通部表示，台中捷運藍線於113年10月29日通過工程會經費審議，目前還在辦理土建工程細部設計作業中，實際土建工程尚未發包，且都市計畫變更案未完成，用地也尚未取得，考量合理執行進度，因此台中捷運藍線115年中央補助款核列1.69億元，並不會影響計畫執行進度。

交通部表示，中央不逃避責任，會持續提供制度、資源上的支持，但地方更要展現主動、有效的財政調度能力與建設規畫能力。呼籲在統籌分配款大幅增加的背景下，地方政府要以市民的需求為優先，編足捷運與軌道建設的經費，積極推動交通建設與區域發展。

交通部表示，面對「財政收支劃分法」實施後的挑戰，中央與地方應共同承擔責任，攜手推動捷運建設與發展，提升都市運輸能量與品質，促進城鄉均衡，改善公共運輸環境，並呼應國家長期永續發展目標。

