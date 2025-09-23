想預防失智？TikTok爆紅「666走路法」可能比萬步更有效

最近，美國TikTok社群流行起「666走路挑戰」。它為何爆紅？根據權威期刊最新研究，這個熟齡人士也能輕鬆達成的走路法，長期執行也可能降低失智與心血管疾病風險，且在一些方面更勝日行萬步。專業健身教練更推薦不愛運動的入門者來嘗試。完整步驟教學與效果一次看。

今年夏天，美國TikTok社群又開始新的運動潮流：它稱為「666走路挑戰（6-6-6 Walking Challenge）」。只要點開平台，就可看到不少網友分享自己使用這種新的步行挑戰的心得。

而一位網友Torry，更在Reddit社群平台上分享了自己每天實踐666走路法的心得。她表示自己曾是討厭跑步的人，但是最近因為養狗，想要找個可以遛狗又能輕鬆減重的運動，最後決定採取最近網上流行的666走路。沒想到每天執行下來，只花兩個月，就讓她瘦了三公斤！Torry強調，這個走路法的好處，減重效果是在其次，重點在於讓討厭運動的人也願意長期執行。以前，她很難堅持一個運動很久，但是輕鬆地走路對她來說容易多了。

到底666走路法是什麼？如何執行？

其實這個走路法意外地簡單，3個「6」分別代表如下意義，首先，每天選擇早上6點或傍晚6點，任一個時段去走路。接著完整執行分三個階段：前面花6分鐘來熱身，接著快走60分鐘，然後最後6分鐘舒緩調息。

為什麼要在早上或傍晚6點走路？

專業健身教練柏曼（Lindsey Bomgren）在接受《Women's Health》採訪時指出，如果你剛好在早上6點前不久吃完早餐，或在傍晚6點前吃完晚餐，那麼這個時間點走路，可以幫助降低飯後血糖，促進消化。說白了，就是讓「飯後走一走」變成一種自然養成的小習慣，設計得相當聰明。

不過她也強調，其實不用特別為了配合時間而改變吃飯時段，只要把走路時間安排在你平常吃完早餐或晚餐之後，就能有不錯的效果。

《Forbes》專欄作家羅賓生（Bryan Robinson）也補充，過去研究指出，有明確規定時間和地點的計畫，比起模糊的想法，實現的機率會高出三倍。換句話說，像666走路法這種有設定時間點的方式，能幫助人們更容易養成習慣。

他還舉自己為例，過去六年來，他每週固定在週二和週四早上8點跟私人教練在健身房訓練一小時，從沒中斷過。這樣的設定比起單純說「我最近要開始運動了」，更容易讓大腦接收到明確指令，自然就比較容易堅持下去。

666走路法可以在室內執行嗎？

其實，666走路法原本的設計，並沒有硬性規定要在室內或室外執行。根據《Fit&Well》網站專欄作家麥吉妮（Ciara McGinley）親身實測的分享，她在平日會選擇在室內使用跑步機走路，等到週末再到戶外走一走。在嘗試一週後，她自豪地發現自己的每天步行數激增了，讓她對未來想完成的慈善健行活動更有信心。

她認為，在室內執行這套方法也沒問題，只是建議搭配好聽的音樂，避免走到一半開始感到乏味。戶外走雖然風景比較有變化，但天氣好壞、地點便利與否也會影響執行。

因此，建議大家若遇到下雨或住家、公司附近缺乏適合步行一小時的環境，就不妨選擇在室內走，不管是跑步機還是原地踏步，都能達到類似效果。

666走路法的速度建議

雖然666走路法中間這段建議採取快走，但實際上並沒有硬性規定一定要走多快。有些人會選擇以超慢跑的Zone 2速度來進行，因為這種節奏有助於燃脂，同時具備抗老效果。

不過也有健身專家提醒，對剛開始接觸運動，或原本對運動興趣缺缺的人來說，一開始就強調走路速度，還要搭配運動手錶等器材來測量心率，可能反而會成為阻礙。與其如此，倒不如先用簡單的原則，引導大家「願意開始動起來」，反而更實際。

666走路有助降低失智與心血管疾病風險？

雖然目前尚未有專門針對666走路法的健康研究，不過，關於「走路」本身對健康的幫助，已經有大量學術證據可以參考。

像是2025年8月，刊登在《刺胳針公共衛生》（Lancet Public Health）期刊的一篇系統性分析，由澳洲雪梨大學主導，結合西班牙馬德里歐洲大學、英國劍橋大學與倫敦大學學院等研究團隊，綜合過去11年相關主題的前瞻性論文後指出：

每天穩定步行，有助於減少罹患心血管疾病、糖尿病、失智症與憂鬱症的風險。

這項研究同時也分析了「步行速度」與健康的關係，結果發現，速度快慢並不是關鍵因素，反而是「步數多寡」與死亡風險的高低關係更密切。簡單說，要不要快走不是重點，重點是要走夠多。

那麼，走多少步才夠？可參考彙整自該研究的資料，各種疾病效益最高的每日步數。例如想要降低最多失智症風險，可走到9000步。不過，該研究也指出，其實每天只要走到7000步，針對以下疾病都已有相對明顯的效益了。

以這樣來看，666走路法的設定其實非常符合建議。它不強調速度，只要求你走上一個小時，自然就會累積到這些步數門檻。

有位在Reddit上分享666實踐經驗的網友Torry表示，她每次大約可走 8000至9000步，剛好就落在有效健康區間。

666走路法比日行萬步還有效？

根據今年8月發表在《刺胳針公共衛生》的那篇整合性分析，研究者也發現——其實你不一定非要「日行萬步」不可。

如果目的是預防失智或降低心血管風險，走到8000到9000步已經非常夠。但如果你想進一步預防癌症、憂鬱等疾病，那麼確實「走得愈多愈好」，這部分就得依照個人狀況調整。

如此看來，只要每天堅持花時間走路，不管在戶外或者在冷氣房裡踏步，都對健康有很大幫助。不如就從今天開始，養出儀式。

