快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

機捷A7站尖峰擠爆 桃捷：1直達車將改普通車「站站停」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
機捷A7體育大學站每日尖峰時段人滿為患，桃捷表示，目前已擇定將早上7點40分從A8發車的直達車改為普通車，試辦後再依成效調整。圖／桃捷提供
機捷A7體育大學站每日尖峰時段人滿為患，桃捷表示，目前已擇定將早上7點40分從A8發車的直達車改為普通車，試辦後再依成效調整。圖／桃捷提供

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每日尖峰時段更是人滿為患。議員陳雅倫今質詢時直言，機捷運能不足問題迫切，須盡速提出具體改善措施，建議尖峰時段「應站站停」紓解人潮。桃捷回應，目前已擇定將早上7點40分從A8發車的直達車改為普通車，試辦後再依成效調整。

龜山區人口快速增長，目前已達18.4萬人。近期有網友在臉書發文，表示早上6點46分機捷A7站往台北方向的通勤人潮把月台擠得水洩不通、連站的位置都沒有，引發眾多在地人共鳴，紛紛表示「早上7點到8點的A7真的爆滿」、「而且吹不到冷氣，快窒息」。

市議會今舉行臨時會專案報告，陳雅倫表示，上周五她與桃捷公司一起前往體育大學站，從早上6點觀察到早上8點，討論各式各樣的改善方案，她建議在尖峰時段的直達車應改為「站站停」，才能有效紓解客流壓力。

陳雅倫也說，無論是試辦站站停或調整班次，仍不足以根本解決問題，遠程需要增購列車等計畫來治本，根據最新統籌分配稅款，台北、新北分別增加400多億元，桃園也增加295億元，3市增加的財源皆名列前茅，這3個城市也是桃捷公司的3大股東，桃市府應出面召集新北與台北共同商討經費分擔，盡速推動機捷體質改善計畫。

桃捷公司總經理莊英震表示，整個尖峰時段從7點22分到8點7分期間，A7站較為壅塞，其中7點40幾分是最擁擠的時段，因此桃捷預計會調整，將A8發車、7點44分抵達A7站的803班次直達車，改為普通車營運，作為試辦措施；至於若要添購列車，總經費約需170億元，計畫還在討論中。

桃捷 機捷 桃園

延伸閱讀

黃金獵犬被關烘箱中暑亡 新北寵物美容店主遭訴

新北電塔雙屍相驗…死者兒子哀戚到場 警將追錢莊業者重利罪

通勤擠爆？機捷A7尖峰人滿為患「盼加開班次」 營運方：空間明顯有餘裕

擠到快窒息！A7通勤台北每天塞爆 他PO機捷人海圖：連站的空間都沒有

相關新聞

止痛藥Tylenol恐影響孩子...美國將加註警語 藥師：勿恐慌用藥前先諮詢

「華盛頓郵報」報導，美國總統川普計畫22日宣布，懷孕婦女使用非處方止痛藥Tylenol（泰諾）可能與孩子自閉症、過動症有...

影／藍營批耍賴 交通部籲：地方承擔責任與中央攜手推動捷運建設

立委楊瓊瓔、羅智強、林沛祥、顏寬恒、廖偉翔及台中市議會國民黨團，今天針對台中捷運藍線115年中央補助款只核列1.69億元...

醫美新規限制動刀 美容醫學會肯定政策

針對衛福部近日因醫美手術致死，要求醫美執業醫師需完成PGY（畢業後一般醫學訓練），加上侵入性手術要由大外科醫師操作，美容醫學醫學會常務理事王修含22日出席醫美活動時強調，非常贊成衛福部的政策，甚至認為

《羊蹄山戰鬼》PS5黃金限量版開箱！主機、控制器、護蓋金色浮雕質感精細

PS5（PlayStation 5）遊戲《羊蹄山戰鬼（Ghost of Yōtei）》將在10月2日上市，當天一同開賣《羊蹄山戰鬼》限量版PS5主機及配件，其免費DLC《羊蹄山戰鬼》奇譚模式將在2026年登場。聯合新聞網《科技玩家》搶先開箱《羊蹄山戰鬼》黃金限量版PS5主機同捆組及配件，配件上的刀痕和浮雕相當精細。

機捷A7站尖峰擠爆 桃捷：1直達車將改普通車「站站停」

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每日尖峰時段更是人滿為患。議員陳雅倫今質詢時直言，機捷運能不足問題迫切，須盡速提...

北市抽檢家樂福蝦仁驗出抗生素 一沐日、李記紅茶冰大腸桿菌超標

北市衛生局今天公布中秋烤肉食品及第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，分別抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。