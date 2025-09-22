機捷A7站尖峰擠爆 桃捷：1直達車將改普通車「站站停」

桃園龜山人口成長快速，機捷A7體育大學站每日尖峰時段更是人滿為患。議員陳雅倫今質詢時直言，機捷運能不足問題迫切，須盡速提出具體改善措施，建議尖峰時段「應站站停」紓解人潮。桃捷回應，目前已擇定將早上7點40分從A8發車的直達車改為普通車，試辦後再依成效調整。

龜山區人口快速增長，目前已達18.4萬人。近期有網友在臉書發文，表示早上6點46分機捷A7站往台北方向的通勤人潮把月台擠得水洩不通、連站的位置都沒有，引發眾多在地人共鳴，紛紛表示「早上7點到8點的A7真的爆滿」、「而且吹不到冷氣，快窒息」。

市議會今舉行臨時會專案報告，陳雅倫表示，上周五她與桃捷公司一起前往體育大學站，從早上6點觀察到早上8點，討論各式各樣的改善方案，她建議在尖峰時段的直達車應改為「站站停」，才能有效紓解客流壓力。

陳雅倫也說，無論是試辦站站停或調整班次，仍不足以根本解決問題，遠程需要增購列車等計畫來治本，根據最新統籌分配稅款，台北、新北分別增加400多億元，桃園也增加295億元，3市增加的財源皆名列前茅，這3個城市也是桃捷公司的3大股東，桃市府應出面召集新北與台北共同商討經費分擔，盡速推動機捷體質改善計畫。

桃捷公司總經理莊英震表示，整個尖峰時段從7點22分到8點7分期間，A7站較為壅塞，其中7點40幾分是最擁擠的時段，因此桃捷預計會調整，將A8發車、7點44分抵達A7站的803班次直達車，改為普通車營運，作為試辦措施；至於若要添購列車，總經費約需170億元，計畫還在討論中。

