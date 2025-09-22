北市抽檢家樂福蝦仁驗出抗生素 一沐日、李記紅茶冰大腸桿菌超標

北市衛生局今天公布中秋烤肉食品及第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，分別抽驗103件應景食品及119件散裝飲冰品，其中包含家樂福蝦仁、一沐日、李記紅茶冰、甘蔗媽媽、建中刨冰均驗出不符規定產品，已要求業者下架改善，並開罰。
衛生局此次針對台北市月餅製造商、糕餅店、烘焙店、市場、量販店等處抽驗中秋節相關食品抽驗，共抽驗103件應景食品，其中家樂福販售的產銷履歷白蝦仁，檢驗出廣效性抗生素「西氟沙星」0.03ppm，用於治療人類細菌性感染，未經農業部核准登記使用於水產動物，已要求下架，並移請台中市衛生局處辦。
此外，有4件糕餅產品標示不符規定包含「豆漿核桃牛軋糖90g(蛋奶素)」、「芋香太陽餅(奶素)」、「芋鬆參Q餅(葷食)」、「芋光寶盒（蛋奶素）」，已令販售地點業者立即下架，不得販售，追溯案內標示不符規定產品來源屬北市業者，已依法處辦；屬外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理。
衛生局也公布第3波散裝飲冰品與配料抽驗結果，119件產品中共有9件違規，包含一沐日吉林南京店的冰油切蕎麥茶、建中黑砂糖刨冰的愛玉、溢生中藥青草行與弘順青草店的蘆薈汁、厚德囝仔仙青草行的青草茶、李記紅茶冰的甘蔗青茶、甘蔗媽媽南京三民店的茉莉綠茶、以利泡泡冰的草莓泡泡冰以及特好喝TOPTIERTEA的特茶王等。
衛生局表示，腸桿菌科被用來作為監測水、飲冰品及食品衛生或製成指標之一，如超過標準即表示在製作過程當中的衛生狀況、食材、器具及包裝過程可能遭受汙染，或工作人員的個人衛生狀況不佳所造成，至於常溫保存更是微生物繁殖的最佳環境，過高的腸桿菌科會進而影響飲冰品品質並縮短其保存期限。
