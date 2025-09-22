快訊

衛福部擬禁「直美」亂象 手術須大外科資格 醫界肯定：安全第一

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
美容醫學醫學會理事王修含表示，衛福部擬終結「直美」亂象，修法醫美診所醫師一律要完成2年PGY訓練才能投入醫美臨床工作，這作法非常好。記者廖靜清／攝影
美容醫學醫學會理事王修含表示，衛福部擬終結「直美」亂象，修法醫美診所醫師一律要完成2年PGY訓練才能投入醫美臨床工作，這作法非常好。記者廖靜清／攝影

醫美糾紛頻傳，接連發生死亡事故，政府欲推動改革，衛福部長石崇良昨日表示，應該要終結「直美」亂象，擬修法醫美診所醫師一律要完成2年PGY訓練才能投入醫美臨床工作，執刀醫師更強制要求具備外科資格。美容醫學醫學會理事王修含表示，支持衛福部做法，醫療首重安全，確保獲得正確、有效的治療。

王修含指出，醫學訓練非常漫長，從醫學生時代，到PGY的訓練，再到專科醫師訓練，一步一步在所有過程中得到養分。執行手術除了專業學識、技術，還包括了併發症處理，如此才能在最安全的前提之下，讓病人接受最有效的治療。

「過去大家都認為醫美很簡單，忽略了本質仍是醫療行為。」王修含肯定衛福部的作法，也把醫美進行分級管理，包括了危險性較低的光電治療，執行醫師必須是合格的專科醫師，才能判斷病人的病灶、需要用什麼波長來處理，確保醫療行為的安全性與專業性。

王修含認為，擬禁「直美」亂象的修法可以嚴格一些，例如完成2年PGY訓練才能投入醫美臨床工作，這部分再提高門檻。因為PGY的二年訓練，基本上很多醫師並沒有接受相關醫美的訓練。再來，對於手術部分的美容，衛福部要求要有大外科的資格，這個改革非常重要，有助於專業把關、提升美容醫學的安全保障。

如果新制實施以後，對現有的醫美診所會不會造成衝擊，包括成本增加？王修含說，能夠考上醫學系、獲得醫師執照的醫師都有一定程度的知識，在衛福部的新制要求之下，各相關醫學會應該會進行更多的訓練，協助醫師進一步提升專業知識、技術，對個人來說，也有助於專業精進。

醫師 醫學會 醫美

