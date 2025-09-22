智慧醫療藥事新趨勢 高榮台南分院啟用智能雙向藥櫃、調劑台
智慧醫療是提升醫療服務效率與品質的新趨勢，高雄榮民總醫院台南分院今上午舉辦「智能雙向藥櫃」與「智慧調劑台」揭牌啟用儀式，由台南分院院長鄭名芳與高榮藥學部主任謝政智共同揭牌，象徵全面升級藥品管理，守護病人安全。
高榮台南分院指出，過去勤務人員必須進入藥局，由藥師逐一核對後才能領藥，流程相當耗時，而該智能雙向藥櫃最大特色為「藥局內外雙向連結」，勤務人員可透過智慧操作系統自行取藥，無需進入藥局，大幅降低人員進出頻率，減少交叉感染風險，同時維持藥局純淨與安全。
高榮台南分院長鄭名芳提到，除智能雙向藥櫃外，今年6月也啟用具語音提示功能的智慧調劑台，智慧調劑台採「全面上鎖」設計，從調劑、補藥到歸藥皆需刷卡登錄，並由系統詳實紀錄操作人員、日期、時間、藥品品項與數量，達到全程可追蹤，並具安全提醒與警示功能，確保病人用藥安全。
藥劑科主任連小茵說，智能雙向藥櫃與智慧調劑台成為醫院數位轉型的重要基礎，未來計畫逐步整合藥品存量、調劑紀錄與臨床需求等，建立完整的藥事管理平台，減輕醫護與藥師的負擔，提供病人更安全、流暢且人性化的醫療服務，打造更安心的醫療環境。
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言