智慧醫療藥事新趨勢 高榮台南分院啟用智能雙向藥櫃、調劑台

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
高榮台南分院表示，智能雙向藥櫃最大特色為「藥局內外雙向連結」，勤務人員可透過智慧操作系統自行取藥，無需進入藥局，大幅降低人員進出頻率，減少交叉感染風險。記者萬于甄／攝影
高榮台南分院表示，智能雙向藥櫃最大特色為「藥局內外雙向連結」，勤務人員可透過智慧操作系統自行取藥，無需進入藥局，大幅降低人員進出頻率，減少交叉感染風險。記者萬于甄／攝影

智慧醫療是提升醫療服務效率與品質的新趨勢，高雄榮民總醫院台南分院今上午舉辦「智能雙向藥櫃」與「智慧調劑台」揭牌啟用儀式，由台南分院院長鄭名芳與高榮藥學部主任謝政智共同揭牌，象徵全面升級藥品管理，守護病人安全。

高榮台南分院指出，過去勤務人員必須進入藥局，由藥師逐一核對後才能領藥，流程相當耗時，而該智能雙向藥櫃最大特色為「藥局內外雙向連結」，勤務人員可透過智慧操作系統自行取藥，無需進入藥局，大幅降低人員進出頻率，減少交叉感染風險，同時維持藥局純淨與安全。

高榮台南分院長鄭名芳提到，除智能雙向藥櫃外，今年6月也啟用具語音提示功能的智慧調劑台，智慧調劑台採「全面上鎖」設計，從調劑、補藥到歸藥皆需刷卡登錄，並由系統詳實紀錄操作人員、日期、時間、藥品品項與數量，達到全程可追蹤，並具安全提醒與警示功能，確保病人用藥安全。

藥劑科主任連小茵說，智能雙向藥櫃與智慧調劑台成為醫院數位轉型的重要基礎，未來計畫逐步整合藥品存量、調劑紀錄與臨床需求等，建立完整的藥事管理平台，減輕醫護與藥師的負擔，提供病人更安全、流暢且人性化的醫療服務，打造更安心的醫療環境。

高雄榮民總醫院台南分院推動智慧醫療新趨勢，今上午舉辦「智能雙向藥櫃」與「智慧調劑台」揭牌啟用儀式。記者萬于甄／攝影
高雄榮民總醫院台南分院推動智慧醫療新趨勢，今上午舉辦「智能雙向藥櫃」與「智慧調劑台」揭牌啟用儀式。記者萬于甄／攝影

