影／中捷藍線預算遭大砍96% 台中民代到交通部抗議

聯合報公布一年一度的「和戰天平」兩岸關係年度大調查，在外界最關切的「民眾對台灣前途主張」方面，「緩獨」和「急獨」合計為25%，是7年來新低；「緩統」和「急統」合計為14%，則是近7年來新高。這似乎意味，民眾的統獨傾向，並未因民進黨執政而更貼近民進黨主張，反而略有背道而馳之勢。 對於統獨，民間常有戲語說「國民黨促獨、民進黨促統」，諷刺政黨為走出同溫層爭取更多支持而轉趨與自己立場相反的方向，雖是戲語，但從數字消長看，確實有幾分道理。不過，這樣的趨勢，究竟是從何而來？

2025-09-22 14:09